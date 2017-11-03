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«ستروين» تتأثر بصفقة انضمام «أوبل» لـ«بيجو»

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«ستروين» تتأثر بصفقة انضمام «أوبل» لـ«بيجو» «ستروين» تتأثر بصفقة انضمام «أوبل» لـ«بيجو»

التحرير

أسهم شراء شركة "بيجو – ستروين" الفرنسية لنظيرتها الألمانية "أوبل" في الصيف الماضي، في تراجع مبيعات موديلات ستروين خلال الفترة الماضية.

وبحسب موقع "أوتوموتيف نيوز أوروبا"، فإن الشركة "بيجو" تولي أهمية أكبر لتطوير إصدارات أوبل بشكل أساسي خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذي أثر بالسلب على تطوير سيارات ستروين.

وتشارك ستروين شقيقتها الكبرى بيجو في النجاح الذي تحققه الشركة الفرنسية على مستوى المبيعات بشكل رئيسي في الأسواق العالمية، خاصة خلال الأعوام الأخيرة، والتي شهدت العديد من الموديلات الجديدة لبيجو.

 

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التحرير

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