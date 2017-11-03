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«أودي» تستدعي 5000 سيارة لعلاج مشكلات انبعاثات الديزل

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«أودي» تستدعي 5000 سيارة لعلاج مشكلات انبعاثات الديزل «أودي» تستدعي 5000 سيارة لعلاج مشكلات انبعاثات الديزل

التحرير

استدعت شركة "أودي" الألمانية ما يقرب من 5000 سيارة تعمل بوقود الديزل، وذلك لعلاج مشكلات خاصة بالسيطرة على معدلات الانبعاثات، وذلك ضمن الملف المعروف عالميًا باسم "فضيحة فولكس".

وبحسب موقع "كار باز"، فإن الشركة الألمانية ستستدعي موديلات سيارتها الشهيرة "A8”، وذلك بعد ظهور عيوب خاصة بأنظمة السيطرة على معدلات الانبعاثات بشكل رئيسي.

وتهدف الشركة لتحديث أنظمة التحكم في معدلات الانبعاثات، لتكون لائقة بشكل رئيسي مع المعايير الدولية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي لا تقبل بإصدار سيارة بمعدل انبعاثات يتخطى الحدود المسموحة في تلك المعايير.

 

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التحرير

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