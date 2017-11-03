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«كيا» تضيف الدفع الرباعي لسياراتها «ستونيك»

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«كيا» تضيف الدفع الرباعي لسياراتها «ستونيك» «كيا» تضيف الدفع الرباعي لسياراتها «ستونيك»

التحرير

تولي شركة "كيا" الكورية، أهمية كبيرة لعملية تسويق سياراتها التي تنتمي للطراز الرياضي متعدد الأغراض "SUV” في العديد من الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي استلزم إضافة بعض التعديلات الفنية على عدد من موديلاتها.

وبحسب موقع "فوربس" الأمريكي، فإن الشركة الكورية تنوي إضافة نظام الدفع الرباعي لسيارتها التي تنتمي لطراز "SUV” الجديدة "ستونيك"، وذلك للتمكن من تسويقها في العديد من الأسواق العالمية.

وتطرح الشركة الكورية "ستونيك" بنظام دفع ثنائي في الأسواق الأوروبية، إلا أن ذلك لن يمكنها من تسويق سيارتها في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الأمر الذي جعلها تمضي في عملية تعديل "ستونيك" لتكون ذات دفع رباعي.

 

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التحرير

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