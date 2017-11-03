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رسوم دورات التربية العسكرية تثير جدلا بين طلاب جامعة الإسكندرية

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رسوم دورات التربية العسكرية تثير جدلا بين طلاب جامعة الإسكندرية رسوم دورات التربية العسكرية تثير جدلا بين طلاب جامعة الإسكندرية

التحرير

أثار قرار جامعة الإسكندرية بفرض رسوم دورة التربية العسكرية للمرة الأولى، والتأكيد على ضرورة تطبيقه، حالة من الجدل بين الطلاب.

وتقرر حصول الطالب على دورة التربية العسكرية مجانًا لطلبة الفرقة الأولى، وتحصيل 100 حنيه من الطالب عند حصوله على دورة التربية العسكرية خلال الفرقة الثانية.

كما تقرر تحصيل رسم قدره 150 جنيهًا من الطالب عند حصوله على دورة التربية العسكرية خلال الفرقة الثالثة أو الفرق التي تليها قبل الفرقة النهائية، وتحصيل 200 جنيه من الطالب خلال الفرقة النهائية.

وأوضحت الجامعة أن الكليات ستتولى تحصيل الرسوم، وتوريدها في حساب مركز تطوير التعليم الجامعي رقم " 9/86795/450/9"، وأن يقدم الطالب ما يفيد سداده الرسوم قبل تسجيله بدورة التربية العسكرية.

يقول محمد أيوب، طالب بالفرقة الثانية بكلية التجارة، إن الجامعة رفعت المصروفات والرسوم الإدارية والكتب أيضًا.

ويضيف وليد سرحان، طالب بكلية التربية، أن دورة التربية العسكرية غالبًا ما تكون خلال أشهر الصيف، وهناك طلاب ملتزمين بعمل أو سفر، الأمر الذي يعيق حصولهم على الدورة قبل التخرج.

ويؤكد إبراهيم عبد السلام، طالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق، أنه من محافظة كفر الشيخ، ويقيم بالمدينة الجامعية، مشيرًا إلى أن حضوره صيفًا أمر يزيد من أعبائه المالية.

من جانبه، لفت الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، إلى أنه سيتم تطبيق القرار اعتبارا من العام المقبل، موضحًا أن الهدف من القرار إلزام الطلاب بمواعيد دورات التربية العسكرية، خاصة أن غالبية الطلاب يؤجلون الحصول عليها لآخر عام دراسي، وسط صعوبة قبول تلك الأعداد.

وعبر صفحته الشخصية يموقع "فيسبوك"، أعلن النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك، رفضه القرار.

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التحرير

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