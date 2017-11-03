الجوهري: مؤتمر الشباب يُكذب مزاعم الدول الداعمة للإرهاب بشأن مصر

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قال النائب سلامة الجوهري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مؤتمر منتدى الشباب العالم المقرر عقده بشرم الشيخ من 4 نوفمبر حتى 10 نوفمبر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يُصدِّر رسالة حقيقية من خلال حالة الحوار الاجتماعي والشبابي، ويُكذب كل مزاعم دول الكراهية الداعمة للإرهاب بشأن مصر.

وأضاف الجوهري أن المؤتمر يشير إلى استقرار الأمن في مصر ومدى الالتحام والارتباط بين القيادة السياسية والحكومة والشباب الذين يمثلون نسبة 60% من الشعب المصري، ويعطيهم الثقة في اهتمام الدولة بهم وبأهمية دورهم وأطروحاتهم العلمية والفكرية، ويساعد على التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.

وتابع: «المؤتمر رسالة لكل دول العالم لنقل صورة حقيقية عن مصر ومدى التحاور بين الدولة والشباب بمنتهى الحرية ودون أي قيود على الرأي، فضلًا عن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه بكلام الشباب وأفكارهم، الأمر الذي يعطي أطروحاتهم أهمية أكبر أمام السلطة التنفيذية لأخذها في الاعتبار ونظر الاستفادة منها في مختلف المجالات العملية والتعليمية والاجتماعية والتكنولوجية والتنموية والصحة».