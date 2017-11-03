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الميراث يشعل مشاجرة بين شقيقين وزوجتيها بالبحيرة

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الميراث يشعل مشاجرة بين شقيقين وزوجتيها بالبحيرة الميراث يشعل مشاجرة بين شقيقين وزوجتيها بالبحيرة

التحرير

شهدت قرية السابي التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، مشاجرة بالشوم والأسلحة البيضاء بين شقيقين وزوجتيهما؛ بسبب خلافات الميراث.

وأكدت التحريات وقوع مشاجرة بين "أسامة ر."، مصاب بجرح قطعي وكدمة بالساعد الأيسر، وزوجته "فاطمة"، مصابة بكدمات و(طرف ثان) شقيق الأول "عاشور ر."، موظف بنيابة جنوب دمنهور الكلية، وزوجته "أماني"، مصابة باشتباه كسر بعظام اليد اليسرى، وكدمة أعلى العين اليمنى.

وقال "أسامة"، إن المشاجرة كانت بسبب خلافات مع شقيقه حول الميراث، وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

بدوره، أوضح أحمد سالم، أخصائي اجتماعي، أن هذه المشكلة تظهر في القرى بشكل كبير، وخاصة بين الأشقاء بسبب "كيد النساء"، لافتًا بأنها غالبا تنتهي بالدم.

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التحرير

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