ردا على الاتهام بالفساد.. وزير التربية والتعليم يوضح مصير المدارس اليابانية

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، "إن ما يتردد بشأن قيام اليابان بسحب منحة المدارس اليابانية بمصر بسبب عدم مجانيتها وشبهة اختيار التلاميذ بها، ما هو إلا أكاذيب ومن العيب أن يتم ترويجها".

جاء ذلك في تصريحات لوزير التعليم، على أحد جروبات "تمرد المعلمين"، حيث نشر أحد المشتركين بالجروب: "فساد مسئولى التعليم المصري تصل رائحته العفنة إلى اليابان، حيث ذكرت الصحيفة الرسمية اليابانية أن مدير التعليم اليابانى ياما أوتشى صان، يصرح: أعطينا مصر منحة تعليم المدارس اليابانية لتكون مجانية لجميع فئات الشعب المصرى أسوة بشعب اليابان، وفوجئنا بالمسئولين المصريين يحصلون أموالا ويختارون التلاميذ على أساس طبقى يتنافى مع المبادئ اليابانية فاضطررنا لسحب المنحة، دعونا نلطم فى صمت".

من جانبه رد الوزير قائلا: "يا ريت حضرتك تشير إلى المرجع لهذه المعلومات أو نسخة من التصريح الياباني المزعوم قبل أن تطلق هذه الأكاذيب، وعيب جدًا جدًا أن نستمر في تناول الأمور بهذا الشكل وأن نثير الناس بلا سند أو مرجع أو إثبات".

وتابع شوقي: "الحقيقة لقد تحدثنا في نفس الموضوع كثيرًا جدًا وشرحنا مرارًا أن اليابان أعطتنا قرضا وليس منحة، وإنني قابلت السفير الياباني ومؤسسة الجايكا المانحة والأمور في أحسن حال، وهذا النموذج في طريقه للتطبيق الشامل في مصر".

وأضاف شوقي أن القرض ينفق على الدعم الفني المقدم من الجانب الياباني وتدريب المعلمين المصريين، ولم تصل موارد القرض المالية حتى هذه اللحظة.

وقال الوزير: "المشروع الياباني في أحسن حال، وقد اجتمعت مسبقا لمدة ساعتين مع السفير الياباني الراقي ووفد مؤسسة الجايكا اليابانية المانحة، وقد حصلنا على قرض إضافي ضعف السابق"، مطالبا الجميع بعدم إطلاق الشائعات والبلبلة.