أخبار عاجلة

نائب: منتدى الشباب سيرد على الدعاية الهدامة التي تنال من مصر -
«القوى العاملة» تضع شرطًا جديدًا لإصدار تصريح السفر للعمل بالخارج -
بالصور.. كيف تخسر دهون بطنك بتمارين منزلية بسيطة؟ -
ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة الرجاء وطنطا - ضمن الأسبوع الثامن للدوري المصري -
منها «نيسان GT-R» و«BMW i8».. سيارات مجنونة تمتلكها شرطة دبي -
توقعات أداء لقاء الرجاء وطنطا من خلال التشكيل والمعطيات الفنية - ضمن الأسبوع الـ 8 للدوري -
تنظيم قافلة طبية ثانية للكشف على طلاب مدارس سوهاج ديسمبر المقبل -
رصاص الغدر ثمن شهامة شابين أنقذا شخصا من الخطف بأسوان فجرا -
البرلمان يبدأ جلسات الحوار المجتمعي حول قانون التنظيمات النقابية -
وزير التعليم العالي يحيل واقعة جامعة الفيوم إلى النيابة العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«تشريعية البرلمان» تبدأ مناقشة قانون تركيب كاميرات المراقبة بعد غد

Google+ Print
«تشريعية البرلمان» تبدأ مناقشة قانون تركيب كاميرات المراقبة بعد غد «تشريعية البرلمان» تبدأ مناقشة قانون تركيب كاميرات المراقبة بعد غد

التحرير

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها الأحد المقبل، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم وتركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، ومشروع قانون مقدم من النائب أنيسة حسونة وآخرين (أكثر من عُشر الأعضاء) في ذات الموضوع، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والإدارة المحلية.

وتواصل اللجنة نظر مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف وآخرين (أكثر من عُشر الأعضاء) بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك نظر الحكم الصادر في القضية رقم (39) لسنة 2012 جنايات اقتصادية العامرية أول، والمقيدة ضد النائبة سحر عزت الهواري.

ووفقًا لجدول أعمال اللجنة فمن المقرر مناقشة  قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري وقانون السجل العيني الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
نائب: منتدى الشباب سيرد على الدعاية الهدامة التي تنال من مصر

نائب: منتدى الشباب سيرد على الدعاية الهدامة التي تنال من مصر

«القوى العاملة» تضع شرطًا جديدًا لإصدار تصريح السفر للعمل بالخارج

«القوى العاملة» تضع شرطًا جديدًا لإصدار تصريح السفر للعمل بالخارج

منها «نيسان GT-R» و«BMW i8».. سيارات مجنونة تمتلكها شرطة دبي

منها «نيسان GT-R» و«BMW i8».. سيارات مجنونة تمتلكها شرطة دبي

رصاص الغدر ثمن شهامة شابين أنقذا شخصا من الخطف بأسوان فجرا

رصاص الغدر ثمن شهامة شابين أنقذا شخصا من الخطف بأسوان فجرا