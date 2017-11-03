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ناقد فني: المسرح الكبير وراء نقل مهرجان القاهرة للعاصمة الإدارية

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ناقد فني: المسرح الكبير وراء نقل مهرجان القاهرة للعاصمة الإدارية ناقد فني: المسرح الكبير وراء نقل مهرجان القاهرة للعاصمة الإدارية

التحرير

كشف الناقد محمد العدوي، عن سبب نقل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ 39 من دار الأوبرا المصرية إلى مركز المؤتمرات بالعاصمة الإدارية.

وقال "العدوي" خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة: "حفلتي الافتتاح والختام فقط ستكونان في ضيافة دار الأوبرا، وبقية الفعاليات داخل العاصمة الإدارية".

وأوضح أنه كان يفضل بقاء المهرجان بالأوبرا، إلا أنه ربما هناك إصلاحات لأن المسرح الكبير لن يشهد أي حفلات.. وللأسف إدارة المهرجان لم تكشف عن سبب حقيقي للنقل".

وتابع الناقد الفني "مهرجان القاهرة يواجه صعوبات كثيرة، فالدعم المادي من رجال الأعمال يكاد يكون مدعوم، والمبادرات التي تدعم المهرجان غير كافية"، مؤكدًا أن المهرجان يعرض مجموعة مهمة جدًا من الأفلام والندوات.

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التحرير

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