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«الإسعاف» تكشف خطة الاستعداد لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ

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«الإسعاف» تكشف خطة الاستعداد لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ «الإسعاف» تكشف خطة الاستعداد لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ

التحرير

كشف الدكتور رامي الناظر، رئيس العمليات والتشغيل بهيئة الإسعاف، عن خطة تأمين فعاليات منتدى شباب العالم، الذي سينطلق خلال غدًا السبت.

وأوضح "الناظر" خلال لقائه بالفضائية المصرية، صباح اليوم الجمعة أن هناك 53 سيارة متواجدة في شرم الشيخ لتقديم الخدمات الطبية، مزودة بالأدوية ويتم ربطها بغرفة التحكم المركزي بالمركز الإقليمي للتفاعل مع الأحداث الطارئة لحظة بلحظة.

وتابع: "تم مراجعة الأدوية والمستلزمات، ولدينا سيارات إسعاف ذات طبيعة خاصة مثل فرق الانتشار السريع مزودة بـ أطباء ومسعفين، وتتحرك بسرعة لتقديم الإسعافات الأولية".

كان قد استقبل مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم، عددًا من الوفود والشخصيات من مختلف دول العالم للمشاركة فى فعاليات شباب العالم والتى تبدأ بشرم الشيخ غدًا السبت برعاية الرئيس عبد الفتاح
 

 

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التحرير

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