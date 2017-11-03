تأييد براءة 26 من مشجعي «وايت نايتس» و17 من «الأولتراس» بالإسكندرية

التحرير

أيدت محكمة جنح مستأنف العامرية، أمس الخميس، براءة 26 من جماهير نادي الزمالك "وايت نايتس"، و17 من جماهير النادى الأهلي "الأولتراس"؛ لاتهامهم بالقيام بأعمال شغب على خلفية الجولة الأخيرة من دوري المجموعات في البطولة الإفريقية لفريق الزمالك أمام أهلي طرابلس الليبي، والأهلي أمام القطن الكاميروني في شهر يوليو الماضي.

كان المستشار محمد صلاح جابر، المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، أمر بحبس 26 من جماهير نادي الزمالك، وتجديد حبس 17 مشجعًا أهلاويا 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وبرأت محكمة جنح العامرية المتهمين فى القضية رقم 9882 لسنة ٢٠١٧ جنح العامرية ثاني، كما قضت ببراءة المتهمين فى القضية رقم ٩٧٠٨ لسنة ٢٠١٧ جنح العامرية ثاني.

يُشار إلى أن قاضي معارضات الدخيلة، أمر بإخلاء سبيل 5 أطفال من المتهمين "حدث" بضمان محل إقامتهم على ذمة القضايا المذكورة بين 3 من جماهير الزمالك، واثنين من الأهلي.