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وصول المبعوث السوداني وبعض الوفود المشاركة بمنتدى شباب العالم

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وصول المبعوث السوداني وبعض الوفود المشاركة بمنتدى شباب العالم وصول المبعوث السوداني وبعض الوفود المشاركة بمنتدى شباب العالم

مصراوي Masrawy

وصول المبعوث السوداني وبعض الوفود المشاركة بمنتدى شباب العالم

11:44 ص الجمعة 03 نوفمبر 2017

كتب - طه عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الجمعة، عددًا من الوفود والشخصيات من مختلف دول العالم؛ للمشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم، والتي تبدأ بشرم الشيخ غدا السبت برعاية الرئيس عبد الفتاح .

ووصل المطار أيضًا، صباح اليوم الجمعة، مبعوث الرئيس السوداني موسى عبد الكريم وزير الشباب والرياضة؛ للمشاركة في منتدي شباب العالم، واستقبله السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الجوازات؛ تمهيدا للمغادرة إلى شرم الشيخ للمشاركة في المنتدى.

وشارك وفد من علاقات للطيران وشركة ميناء القاهرة الجوي ووزارتي الخارجية والداخلية، في استقبال الوفود الشبابية، وإنهاء إجراءات وصولهم وتسفيرهم على رحلات مصر للطيران المتجهة إلى شرم الشيخ.

يشارك في المنتدى حوالي 3000 مدعو، ومجموعة من الشباب حول العالم من جنسيات مختلفة ومجالات متنوعة، وكذلك رؤساء وأمراء دول وشخصيات قيادية شبابية دولية، ونماذج مؤثرة وملهمة.

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مصراوي Masrawy

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