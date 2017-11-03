في أسبوع واحد.. الصحة تحذر من 4 أدوية بالأسواق

مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

حذّرت وزارة الصحة، من 4 أدوية تم تداولها خلال الأيام الماضية، مشددة على ضرورة ضبط وتحريز ما يوجد في الأسواق منها، بعد اتخاذ جميع الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية والصيدليات.

وطالبت الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة في منشور حمل رقم 83 لسنة 2017، بضبط العبوات من قطرة عين مغشوشة ومنتهية الصلاحية بالأسواق منذ شهر يوليو الماضي، تحمل اسم "Vigamox" للتشغيلة رقم 16H23GA. وتستخدم القطرة لمعالجة الالتهاب البكتيري للغشاء المخاطي المبطن للجفن.

وحظرت الإدارة تناول عقار "Alphafen oral"، المستخدم كمسكن للآلام وخافض للحرارة ومضاد للالتهاب، ووجهت في منشور حمل رقم 73 لسنة 2017، بضبط 30 تشغيلة من المستحضر كونها غير مطابقة للخواص الطبيعية.

كما حذرت وزارة الصحة من تداول أصناف مغشوشة بالأسواق لعقار "بلافكس" المُذيب للجلطات والأزمات القلبية، والألبومين المستخدم لعلاج مرضى الكبد.

وأصدرت الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، توجيهًا للمديريات الصحية بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من هذه المستحضرات بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية، حيث أن هذه العبوات مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تفيد بتسجيلها بوزارة الصحة.

وطالبت إدارة الصيدلة بتسليم مندوب الشركة الأحراز، بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا في وجود أحد مفتشي الصيدلة، مع موافاتها بالكميات التي تم تحريزها، على أن يتم الإعدام بمعرفة لجنة يكون أحد أعضائها من مفتشي الصيدلة.

كما طالبت بتجميد الأرصدة الموجودة لديها، وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركة بجميع المحافظات، وإبلاغ إدارة الصيدلة بالمحافظات بالأرصدة والمرتجعات.

وشددت على أنه تم إبلاغ شركات التوزيع بأن إدارة الصيدلة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالف بعد المدة المحددة.​