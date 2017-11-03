بعد تثبيت الدولار الجمركى.. تعرف على أسعار العملات بالمنافذ الجمركية اليوم

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استقر سعر الدولار الأمريكى فى المنافذ الجمركية خلال تعاملات أمس الخميس، والموافق 2 نوفمبر، ليسجل نحو 16 جنيها، وذلك وفقًا لقرار وزير المالية عمرو الجارحى بتثبيت السعر حتى نهاية الشهر فى 30 نوفمبر 2017.

كان وزير المالية عمرو الجارحى قد قرر تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها خلال أكتوبر الماضى.

وأوضح الجارحي أن قرار تثبيت سعر الدولار يأتى اتساقا مع استقرار سعر صرف العملة خلال الفترة الماضية وحالة الاستقرار الىي يشهدها الاقتصاد المصري.

ويعرف الدولار الجمركى بأنه السعر الذى يتم احتساب تقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج، وهو السعر الذى يتغير يوميا وفقا لأسعار تداول الدولار بالبنوك، وبالتالى فهو القيمة الذى تحدد على أساسه قيمة الجمارك على المنتجات المستوردة.

ويتم تحديد سعر الدولار فى البنوك وفقا لآليات العرض والطلب، عند إجراءات التعاملات المصرفية الخاصة ببيع الشراء والبيع البنكنوت والتحويلات الخاصة به، وفقا لقوى العرض والطلب، خاصة بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه خلال شهر نوفمبر الماضى.

ووفقا لمنشور وزارة المالية الذى أعدته لمصلحة الجمارك بأسعار العملات فى المنافذ الجمركية، فقد سجل سعر اليورو فى المنافذ الجمركية نحو 18.57 جنيه، وسجل سعر الفرنك السويسرى نحو 16.04 جنيه، فيما سجل سعر الجنيه الإسترلينى نحو 21 جنيها، وسجل سعر اليوان الصينى نحو 2.40 جنيه.

وبالنسبة لأسعار العملات العربية فى المنافذ الجمركية، فقد سجل سعر الدرهم الإماراتى نحو 4.35 جنيه، وسجل سعر الدينار الكويتى نحو 52.86 جنيه، فيما سجل سعر الريال السعودى نحو 4.26 جنيه.



