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مطار القاهرة يستقبل الوفود المشاركة بمؤتمر الشباب في شرم الشيخ

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مطار القاهرة يستقبل الوفود المشاركة بمؤتمر الشباب في شرم الشيخ مطار القاهرة يستقبل الوفود المشاركة بمؤتمر الشباب في شرم الشيخ

التحرير

استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، عددًا من الوفود والشخصيات من مختلف دول العالم للمشاركة في فعاليات شباب العالم والتى تبدأ بشرم الشيخ غدًا السبت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

وقام وفد من علاقات للطيران وشركة ميناء القاهرة الجوى ووزارتى الخارجية والداخلية بالمشاركة في استقبال الوفود الشبابية والمهمة وإنهاء إجراءات وصولهم وتسفيرهم على رحلات مصر للطيران المتجهة إلى شرم الشيخ. 

ويشارك في المنتدى مجموعة كبيرة من الشباب حول العالم من جنسيات مختلفة ومن مجالات متنوعة وتم تقديرهم بنحو 3000 مدعو من فئات متنوعة من المشاركين تضم رؤساء وأمراء دول وشخصيات قيادية شبابية دولية ونماذج شبابية مؤثرة وملهمة من مختلف المجالات وشخصيات دولية ومجموعات شبابية من مختلف دول العالم.

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التحرير

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