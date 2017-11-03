الإثنين.. مجلس النواب يصوت نهائيًا على قانون الهيئات الشبابية

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يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، عقد جلساته العامة الاثنين المقبل، ليبدأ عمله بالتصويت النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الهيئات الشبابية، الذي ناقشه البرلمان خلال الأيام الماضية عير الجلسات العامة واجتماعات اللجان النوعية، بالإضافة إلى عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن سياسات الحكومة حول عدد من القضايا، فضلاً عن أزمة نقص أسرة العناية المركزة بالمستشفيات وضعف المرتبات.

ووفقًا لجدول أعمال البرلمان، يناقش المجلس خلال جلسة الإثنين مشروع قانون مقدما من الحكومة حول تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليًا أو لا سلكيًا وتداولها والاتجار فيها، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 الخاص بإنشاء أكاديمية الشرطة، وقانون مقدم من النائب أسامة هيكل بشأن إنشاء نقابة الأثريين، بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاق المبسط بين الدولة والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إعادة تأهيل الإسكندرية.