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«روس آتوم»: بدء تنفيذ العقود الخاصة بمحطة الضبعة نهاية 2017

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«روس آتوم»: بدء تنفيذ العقود الخاصة بمحطة الضبعة نهاية 2017 «روس آتوم»: بدء تنفيذ العقود الخاصة بمحطة الضبعة نهاية 2017

التحرير

قال رئيس مؤسسة "روس آتوم" الروسية ألكسى ليخاتشيف: إن "المؤسسة تخطط لبدء تنفيذ العقود الخاصة بالمحطة النووية فى نهاية العام".

وأوضح "ليخاتشيف" في تصريح للصحفيين، اليوم الجمعة، أنه يتوقع إطلاق جميع الاتفاقيات والعقود نهاية العام الجارى، وذلك فيما يخص البناء والترخيص وشروط الترخيص التي تعتمد على مستوى التفاعل مع الجانب المصري، وفقً لـ"نوفوستي".

كانت قد وقعت ومصر في عام 2015 فى القاهرة، اتفاق حكومى دولي بشأن التعاون فى استخدام التكنولوجيات الروسية وتشغيل أول محطة للطاقة النووية في مصر فى منطقة الضبعة على ساحل البحر المتوسط، واتفق الطرفان على إبرام اتفاق حكومى دولى بشأن شروط القرض الروسى بقيمة 25 مليار دولار لمصر.

وتتكون محطة الطاقة النووية من أربع وحدات تبلغ كل وحدة 1200 ميجاواط، وتتوقع مصر أن يتم إطلاق أول وحدة من محطة الطاقة النووية فى عام 2024.

 

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التحرير

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