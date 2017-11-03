أخبار عاجلة

نائب: منتدى الشباب سيرد على الدعاية الهدامة التي تنال من مصر -
«القوى العاملة» تضع شرطًا جديدًا لإصدار تصريح السفر للعمل بالخارج -
بالصور.. كيف تخسر دهون بطنك بتمارين منزلية بسيطة؟ -
ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة الرجاء وطنطا - ضمن الأسبوع الثامن للدوري المصري -
منها «نيسان GT-R» و«BMW i8».. سيارات مجنونة تمتلكها شرطة دبي -
توقعات أداء لقاء الرجاء وطنطا من خلال التشكيل والمعطيات الفنية - ضمن الأسبوع الـ 8 للدوري -
تنظيم قافلة طبية ثانية للكشف على طلاب مدارس سوهاج ديسمبر المقبل -
رصاص الغدر ثمن شهامة شابين أنقذا شخصا من الخطف بأسوان فجرا -
البرلمان يبدأ جلسات الحوار المجتمعي حول قانون التنظيمات النقابية -
وزير التعليم العالي يحيل واقعة جامعة الفيوم إلى النيابة العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. DMC
  4. DMC

8 الصبح - محمد عاطف مدير مسابقة سينما الغد يكشف تفاصيل مهرجان القاهرة السينمائي الـ 39

  • DMC
  • 32
Google+ Print
    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل- الجمعة 3 - 11 - 2017

الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل- الجمعة 3 - 11 - 2017

الأخبار - تصريحات أشرف زكي نقيب الممثلين عن انتخابات مجلس نقابة المهن التمثيلية

الأخبار - تصريحات أشرف زكي نقيب الممثلين عن انتخابات مجلس نقابة المهن التمثيلية

الأخبار - علماء يكشفون عن تجويف ضخم في قلب هرم خوفو بحجم طائرة

الأخبار - علماء يكشفون عن تجويف ضخم في قلب هرم خوفو بحجم طائرة

الأخبار - بدء انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة المهن التمثيلية

الأخبار - بدء انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة المهن التمثيلية