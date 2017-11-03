أخبار عاجلة

نائب: منتدى الشباب سيرد على الدعاية الهدامة التي تنال من مصر -
«القوى العاملة» تضع شرطًا جديدًا لإصدار تصريح السفر للعمل بالخارج -
بالصور.. كيف تخسر دهون بطنك بتمارين منزلية بسيطة؟ -
ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة الرجاء وطنطا - ضمن الأسبوع الثامن للدوري المصري -
منها «نيسان GT-R» و«BMW i8».. سيارات مجنونة تمتلكها شرطة دبي -
توقعات أداء لقاء الرجاء وطنطا من خلال التشكيل والمعطيات الفنية - ضمن الأسبوع الـ 8 للدوري -
تنظيم قافلة طبية ثانية للكشف على طلاب مدارس سوهاج ديسمبر المقبل -
رصاص الغدر ثمن شهامة شابين أنقذا شخصا من الخطف بأسوان فجرا -
البرلمان يبدأ جلسات الحوار المجتمعي حول قانون التنظيمات النقابية -
وزير التعليم العالي يحيل واقعة جامعة الفيوم إلى النيابة العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير التعليم العالي يزور مركز "سانت جونز" البريطاني للأبحاث

Google+ Print
وزير التعليم العالي يزور مركز "سانت جونز" البريطاني للأبحاث وزير التعليم العالي يزور مركز "سانت جونز" البريطاني للأبحاث

مصراوي Masrawy

وزير التعليم العالي يزور مركز "سانت جونز" البريطاني للأبحاث

10:19 ص الجمعة 03 نوفمبر 2017

كتب - محمد قاسم:

زار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مساء الخميس، مركز إبداع "سانت جونز" التابع لجامعة كامبريدج بحضور السيدة كلير جونسون استشارى المركز، وذلك ضمن فعاليات زيارته للمملكة المتحدة.

ويربط المركز الأبحاث العلمية بالصناعه، ويضم عددا من الحضانات للشركات المتناهية الصغر بالإضافة للشركات التى يستضيفها.

واطلع الوزير على نظام المركز لدعم التعاون بين الباحثين وشباب المبدعين الأمر الذى يجعله حلقة لتواصل الشباب مع الباحثين المهتمين بالصناعه لتوفير المناخ المناسب لتحويل الأفكار الإبداعية للشباب إلى منتجات صناعية، مشيرا إلى اهتمام بنقل الخبرة البريطانية فى هذا المجال.

كما عقد الوزير اجتماعا أثناء زيارته للمركز مع ممثلين عن الشبكة الأوربية ومؤسسة الإبداع البريطانية لبحث التعاون بين مصر وبريطانيا فى مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة ودعم الابتكار.

والتقى الوزير بالباحث والمخترع المصرى عمرو عبد القادر والحاصل على عدة براءات اختراع، و أثنى على تميزه العلمى وتمثيله المشرف لبلده مصر.

ومن ناحيتها أكدت السيدة كلير جونسون، استشارى المركز، أن العناصر الرئيسية لتحويل الابتكار إلى إبداع ملموس هى وجود الفكرة وربط فريق المبتكرين بالقطاع المناسب وإقرار التشريعات المناسبة.

يذكر أن مركز سانت جونز بدأ منذ 4 أعوام بتمويل حكومي وبجهود 10 باحثين وتطور المركز ليضم الآن 120 باحثا، ودعم وتمويل من العديد من المؤسسات الصناعية بالإضافة لاتفاقات شراكة مع أكثر من 30 مؤسسة صناعيه. رافق الوزير خلال زيارته كل من د.حسام الملاحي مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات، ود. محمد صالحين مستشار الوزير للتخطيط الإستراتيجي، ود.ريم بهجت المستشار الثقافي المصري بلندن، والسيدة/ سحر خميس رئيس البرامج والتعليم في المجلس الثقافي البريطاني بمصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نائب: منتدى الشباب سيرد على الدعاية الهدامة التي تنال من مصر

نائب: منتدى الشباب سيرد على الدعاية الهدامة التي تنال من مصر

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة الرجاء وطنطا - ضمن الأسبوع الثامن للدوري المصري

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة الرجاء وطنطا - ضمن الأسبوع الثامن للدوري المصري

ستاد مصر: أجواء وكواليس فريق طنطا ما قبل المباراة أمام الرجاء .. عبدالظاهر السقا

ستاد مصر: أجواء وكواليس فريق طنطا ما قبل المباراة أمام الرجاء .. عبدالظاهر السقا

ستاد مصر: أجواء وكواليس فريق الرجاء ما قبل المباراة أمام طنطا .. عبدالمولى مهنا "مدير الكرة بالرجاء"

ستاد مصر: أجواء وكواليس فريق الرجاء ما قبل المباراة أمام طنطا .. عبدالمولى مهنا "مدير الكرة بالرجاء"