وزير التعليم العالي يزور مركز "سانت جونز" البريطاني للأبحاث

مصراوي Masrawy

كتب - محمد قاسم:

زار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مساء الخميس، مركز إبداع "سانت جونز" التابع لجامعة كامبريدج بحضور السيدة كلير جونسون استشارى المركز، وذلك ضمن فعاليات زيارته للمملكة المتحدة.

ويربط المركز الأبحاث العلمية بالصناعه، ويضم عددا من الحضانات للشركات المتناهية الصغر بالإضافة للشركات التى يستضيفها.

واطلع الوزير على نظام المركز لدعم التعاون بين الباحثين وشباب المبدعين الأمر الذى يجعله حلقة لتواصل الشباب مع الباحثين المهتمين بالصناعه لتوفير المناخ المناسب لتحويل الأفكار الإبداعية للشباب إلى منتجات صناعية، مشيرا إلى اهتمام مصر بنقل الخبرة البريطانية فى هذا المجال.

كما عقد الوزير اجتماعا أثناء زيارته للمركز مع ممثلين عن الشبكة الأوربية ومؤسسة الإبداع البريطانية لبحث التعاون بين مصر وبريطانيا فى مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة ودعم الابتكار.

والتقى الوزير بالباحث والمخترع المصرى عمرو عبد القادر والحاصل على عدة براءات اختراع، و أثنى على تميزه العلمى وتمثيله المشرف لبلده مصر.

ومن ناحيتها أكدت السيدة كلير جونسون، استشارى المركز، أن العناصر الرئيسية لتحويل الابتكار إلى إبداع ملموس هى وجود الفكرة وربط فريق المبتكرين بالقطاع المناسب وإقرار التشريعات المناسبة.

يذكر أن مركز سانت جونز بدأ منذ 4 أعوام بتمويل حكومي وبجهود 10 باحثين وتطور المركز ليضم الآن 120 باحثا، ودعم وتمويل من العديد من المؤسسات الصناعية بالإضافة لاتفاقات شراكة مع أكثر من 30 مؤسسة صناعيه. رافق الوزير خلال زيارته كل من د.حسام الملاحي مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات، ود. محمد صالحين مستشار الوزير للتخطيط الإستراتيجي، ود.ريم بهجت المستشار الثقافي المصري بلندن، والسيدة/ سحر خميس رئيس البرامج والتعليم في المجلس الثقافي البريطاني بمصر.