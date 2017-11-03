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سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 3/11/2017 بالأسواق

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سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 3/11/2017 بالأسواق سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 3/11/2017 بالأسواق

والاسمنت اليوم الجمعة الموافق 3/11/2017 داخل الأسواق المصرية، استمرت الحديد داخل الأسواق المصرية على حالة الاستقرار  التي قد جرت حول أسعارها المتعامل بها داخل كافة المناطق فى ، بينما من جهة أخرى حدثت بعض التحركات في سوق الأسمنت، حيث شهدت عدد كبير من أسعار الأسمنت البورتلاندي في مصر حالة من الاستقرار مقارنة بما ورد من أسعار فى ختام تعاملات يوم أمس وقد عاد للساحة عدد من الشركات لتبدأ أسعار بعض الشركات في التغيير داخل الأسواق، كما استقرت أسعار الأسمنت الأبيض والمقاوم وعادت شركات الأسمنت المخلوط من جديد للأسواق اليوم .

على الرغم من الانخفاضات والتغيرات المنتظرة التي مازالت تشهدها أسواق الأسمنت ببعض منتجاتها إلا أن سعر الحديد فى مصر قد تغير على مدار الشهر الجاري حوالى 6 مرات وهو الأمر الغير معتاد على الرغم من ارتفاعات المتكررة على الحديد والصلب في مصر وهو الأمر الذي حذر منه الكثير من الاقتصاديين وشددوا على ضرورة عدم تكراره من جديد.

 

سعر الحديد اليوم الجمعة

 

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر
حديد عز 12300 12100 جنيه
حديد بشاي 12000 جنيه 12000 جنيه
حديد العتال 12000 جنيه 12000 جنيه
حديد عطيه 12000 جنيه 12000 جنيه
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد المراكبي 11950 جنيه 11950 جنيه
حديد المصريين 11950 جنيه 11950 جنيه
حديد المعادي غير متاح غير متاح
مصر الكومي 11850 جنيه 11850 جنيه
حديد العشري 11850 جنيه 11850 جنيه

اليوم الجمعة

الشركة إسم المنتج السعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 770 جنيه
أسمنت النصر النصر 728 جنيه
أسمنت اسيوط المهندس 808 جنيه
الفهد الفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناء التعمير 728 جنيه
أسمنت أسيك المنيا أسيك غير متاح
أسمنت حورس حورس غير متاح
أسمنت النهضة الصخرة 728 جنيه
أسمنت وادي النيل المصري 730 جنيه
لافارج للأسمنت المخصوص 733 جنيه

 

المصدر : مصر 365

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