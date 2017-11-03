سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 3/11/2017 بالأسواق

شيماء مصطفى

سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة الموافق 3/11/2017 داخل الأسواق المصرية، استمرت أسعار الحديد داخل الأسواق المصرية على حالة الاستقرار التي قد جرت حول أسعارها المتعامل بها داخل كافة المناطق فى مصر، بينما من جهة أخرى حدثت بعض التحركات في سوق الأسمنت، حيث شهدت عدد كبير من أسعار الأسمنت البورتلاندي في مصر حالة من الاستقرار مقارنة بما ورد من أسعار فى ختام تعاملات يوم أمس وقد عاد للساحة عدد من الشركات لتبدأ أسعار بعض الشركات في التغيير داخل الأسواق، كما استقرت أسعار الأسمنت الأبيض والمقاوم وعادت شركات الأسمنت المخلوط من جديد للأسواق اليوم .

على الرغم من الانخفاضات والتغيرات المنتظرة التي مازالت تشهدها أسواق الأسمنت ببعض منتجاتها إلا أن سعر الحديد فى مصر قد تغير على مدار الشهر الجاري حوالى 6 مرات وهو الأمر الغير معتاد على الرغم من ارتفاعات المتكررة على الحديد والصلب في مصر وهو الأمر الذي حذر منه الكثير من الاقتصاديين وشددوا على ضرورة عدم تكراره من جديد.

سعر الحديد اليوم الجمعة

سعر الأسمنت اليوم الجمعة

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads