الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 29

التحرير

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم الجمعة، أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد تمتد حتى القاهرة يصاحبها انخفاض تدريجي في درجات الحرارة شمالًا .

كما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة في آخره والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة .

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدل وارتفاع الموج في البحرين ما بين متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 20 29

وسط الدلتا 20 29

الإسكندرية 18 25

بلطيم 18 26

مرسى مطروح 17 23

السلوم 15 21

سيوة 13 26

بورسعيد 22 26

دمياط 20 26

العريش 16 29

رفح 15 28

الإسماعيلية 17 30

السويس 18 30

رأس سدر 21 29

نخل 10 29

نويبع 22 30

طابا 15 30

سانت كاترين 11 26

الطور 17 28

شرم الشيخ 21 30

الغردقة 19 31

مرسى علم 22 30

الفيوم 17 29

بنى سويف 18 30

المنيا 16 30

أسيوط 15 30

سوهاج 17 30

قنا 17 33

الأقصر 16 33

أسوان 19 35

أبو سمبل 17 33

الوادي الجديد 16 32

شلاتين 23 32

أبو رماد 24 31

رأس حدربة 25 30

حلايب 26 30