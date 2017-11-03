الدوري الأوروبي| أرسنال يتعادل سلبيًا ويضمن التأهل بمُشاركة «النني»

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سقط أرسنال الإنجليزي في فخ التعادل السلبي أمام فريق ريد ستار بلجراد البلغاري في الجولة الرابعة من دور المجموعات للدوري الأوروبي.

بدأ الجانرز المُباراة بتشكيل شهد مركزًا جديدًا لمحمد النني، كالتالي.

حراسة المرمى: مايسي

خط الدفاع: ديبوشي، النني، هولدينج

خط الوسط: نيلسون، كوكلين، ويلوك، نايلز

خط الهجوم: والكوت، جيرو، ويلشير

بدأت المُباراة بنشاط من الفريق الضيف وسيطرة على وسط الملعب، وتراجع غريب من لاعبي الجانرز، بدأ أرسنال في الاستفاقة بعد ربع ساعة عن طريق والكوت وويلشير، ومحاولات من جيرو، بدأ ريد ستار في الاستفاقة بالتدريج وسدد كرة ارتدت من العارضة في الدقيقة 36، قبل ان يهدروا انفراد كامل بالمرمى، لينتهي الشوط الأول وسط تفوق للفريق البلغاري.

الشوط الثاني بدأ بهدوء، قبل أن يحاول جيرو على المرمى مرة أخري، وسط محاولات من الناديين، لكن لم يتمكن أحد من التسجيل لينتهي اللقاء سلبيًا ويرفع أرسنال رصيده لـ10 نقاط ويضمن الصعود رسميًا للدور التالي، فيما يبقى الصراع على المركز الثاني بين ريد ستار (5 نقاط) وباتي بريسوف (4 نقاط).