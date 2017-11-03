حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

تمكنت القوات السورية من السيطرة بالكامل على مدينة دير الزور وطرد تنظيم داعش منها، في حين وافقت محكمة قبرصية على تسليم خاطف طائرة مصر للطيران إلى القاهرة، واختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جيرومي باول كرئيس جديد لمجلس الاحتياط الاتحادي.

1 - الجيش السوري يسيطر على مدينة دير الزور

جنود من الجيش السوري (أرشيفية)

تمكنت قوات الجيش السوري من السيطرة على مدينة دير الزور، وطرد عناصر تنظيم داعش الإرهابي منها.

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2- محكمة قبرصية تؤيد تسليم مختطف طائرة مصر للطيران إلى القاهرة

الشرطة القبرصية تلقي القبض على خاطف طائرة مصر للطيران (أرشيفية)

فضت المحكمة العليا القبرصية الطعن المقدم من مختطف طائرة الركاب المصرية ضد قرار تسليمه الى السلطات المصرية. وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن المحكمة العليا أكدت - في حكم صدر بالإجماع - تأييدها للحكم الصادر عن محكمة قبرصية أدنى برفض طلب الدفاع عن المتهم سيف الدين مصطفى بمنع تسليمه إلى السلطات المصرية.

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3- ترامب يختار جيرومي باول كرئيس جديد لمجلس الاحتياط الاتحادي

جيرومي باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي الجديد (أرشيفية)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختيار عضو مجلس محافظي مجلس الاحتياط الاتحادي "جيرومي باول" كرئيس جديد للمجلس خلفا للرئيسة الحالية جانيت يلين التي تنتهي فترة رئاستها بنهاية يناير المقبل. ويحتاج "جيرومي باول" إلى موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي حتى يصبح قرار تعيينه ساريا.

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4- السجن 20 عامًا لشقيق منفذ هجمات تولوز في 2012

جانب من هجمات تولوز عام 2012 (أرشيفية)

حكم القضاء الفرنسي بالسجن 20 عاما بحق عبدالقادر مراح شقيق محمد مراح منفذ هجمات تولوز في 2012.

ووجه القضاة له تهم الانتماء لمجموعة إجرامية تخطط لعمل إرهابي لكنهم لم يدينوه بتهمة التواطؤ في تنفيذ هجمات تولوزً حيث لم يثبت تقديمه أي نوع من الدعم لشقيقه محمد مراح الذي قتل ثلاثة جنود ومدرسا وثلاثة أطفال من مدرسة يهودية قبل أن تقوم الشرطة بتصفيته بعد حصار دام 32 ساعة.

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5- إلقاء 32 برميلا متفجرا على "بيت جن" بريف دمشق

طائرة عسكرية سورية (أرشيفية)

قال ناشطون سوريون "بأن طيران المروحية السوري ألقى 32 برميلا متفجرا على أطراف بلدة (بيت جن) في الغوطة الغربية بريف دمشق".

وأوضحت المصادر وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية، أن قوات النظام السوري واصلت هجومها المكثف على محور بلدة (بيت جن) في الغوطة الغوطة الغربية بريف دمشق.

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