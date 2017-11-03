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مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 2-11-2017 - ( لقاء مع الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة ) -
مساء dmc - لقاء وزير الصحة مع الإعلامي أسامة كمال يكشف تفاصيل قانون التأمين الصحي الجديد -
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مواجهة ساخنة بين وزير التعليم العالي ونائب واقعة صفع موظفة الأمن الإداري بجامعة الفيوم

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