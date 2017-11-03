منهج الابتدائية يبتكر اسم خليفة جديد "مروان بن عبد العزيز".. والتعليم: "قيد المراجعة"

مصراوي Masrawy

كتبت- ياسمين محمد:

أثار عدد من أولياء الأمور، وجود خطأ بكتاب اللغة العربية للصف السادس الابتدائي، مشيرين إلى أن الكتاب ذكر اسم خليفة غير موجود في الحقيقة.

وتضمن كتاب اللغة العربية، الدرس الأول بالوحدة الثانية تحت عنوان "ذكاء صبي"، فقرة تنص على: "دخل الحسن بن الفضل. على أحد الخلفاء وعنده كثير من أهل العلم، فأحب الحسن أن يتكلم، فزجره الخليفة مروان بن عبد العزيز قائلًا: ياغلام تتكلم في هذا المقام؟، فقال يا أمير المؤمنين إن كنت غلامًا فلست بأصغر من هدهد سليمان، ولا أنت بأكبر من سليمان عليه السلام حين قال له الهدهد (أحطت بما لم تحط به)، ثم ألم تر أن الله فهم الحكمة سليمان؟، ولو كان الأمر بالكبر لكان داوود أولى".

وأشار الكتاب بعد ذلك إلى تولي الخليفة عمر بن عبد العزيز الحكم، وتكرار واقعة مشابهة معه.

وقال أولياء الأمور، أن خلفاء بني أمية، الذين ينسب إليهم عمر بن عبد العزيز، لم يكن من بينهم خليفة يدعى "مروان بن عبد العزيز"، مشيرين إلى أن والد خامس الخلفاء الراشدين يدعى "عبد العزيز بن مروان"، ولم يتولى الخلافة.

وذكروا أن الاسم الكامل للخليفة عمر بن عبد العزيز هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم، موضحين أن الوزارة وضعت معلومة خاطئة بالمنهج، متسائلين: "هل إذا علمنا أبنائنا الاسم الصحيح، ستعتبر الوزارة الإجابة خاطئة إذا ورد سؤال بالامتحان؟".

وقال الدكتور عبد المقصود باشا، أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الأزهر، إنه لم يكن هناك خليفة بالعصر الأموي يدعى مروان بن عبد العزيز، ولكن هناك الأمير عبد العزيز بن مروان، وهو ابن الخليفة مروان بن الحكم، وأخو الخليفة عبد الملك بن مروان، ووالد الخليفة عمر بن عبد العزيز، ولكنه لم يكن خليفة بل كان أمير مصر وهو من أسس مدينة حلوان.

وأشار عبد المقصود، لمصراوي، أن وزارة التربية والتعليم ربما كانت تقصد الخليفة مروان بن الحكم، في القصة المذكورة.

من جانبه، علق الدكتور أحمد شلبي مستشار اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم على الواقعة، مؤكدًا أنه سيتم مراجعة مركز تطوير المناهج، الأحد المقبل، لمراجعة هذه النقطة، وفي حالة ثبوت الخطأ التاريخي بطبعة العام الحالي سيتم تعميم نشرة على المدارس بتعديله، وإصدار قرار بتعديل طبعات السنوات القادمة، وعدم إدراج هذه النقطة بامتحانات العام الحالي.