10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه طالب الكونجرس بإلغاء برنامج الهجرة العشوائي، وصرح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بأن عار الاحتفال بالاستعمار لا يضاهيه عار، وقال وزير الإعلام الأردني محمد المومني إن وعد بلفور محطة سوداء في تاريخ الإنسانية، وقال البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إنه النعاس يغلبه أحيانًا أثناء الصلاة.

1 - ترامب: طالبت بإنهاء "الهجرة العشوائية"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (أرشيفية)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه طلب من الكونجرس بإلغاء تأشيرة التنوع "العشوائية" التي تمنح رخصة الإقامة الدائمة وذلك عبر قرعة سنوية توفر حوالي 50 ألف تأشيرة.

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2- عريقات: لا عار يضاهي الاحتفال بالاستعمار

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات (أرشيفية)

اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أنه "لا عار يضاهي عار الاحتفال بالاستعمار"، وذلك ردا على التأكيد البريطاني على الاعتزاز بوعد بلفور والاحتفال به في مئويته التي توافق الخميس.

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3- محمد المومني: وعد بلفور محطة سوداء في تاريخ الإنسانية

وزير الإعلام الأردني محمد المومني (أرشيفية)

أكد وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني، أن وعد بلفور المشئوم هو محطة سوداء في تاريخ الإنسانيّة، لافتا إلى أن الأردن يسخر كافة قدراته وطاقاته من أجل خدمة القضية الفلسطينية.

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4- بازياني: نعيد تنظيم قوات البيشمركة

الأمين العام لحركة الإصلاح والتنمية محمد بازياني (أرشيفية)

أكد القيادي الكردي والأمين العام لحركة الإصلاح والتنمية محمد بازياني، أن إقليم كردستان على وشك تجاوز المرحلة الحالية بمحاولات تعزيز الصف الداخلي .

وأوضح بازياني - وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - أن رئيس حكومة الاقليم بدأ بإجراء اللقاءات مع الأطراف السياسية ومعظم الأحزاب مستعدة لطي صفحة التخوين والتشهير ، كما أن هناك إعادة لتنظيم قوات البيشمركة.

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5- جيف سيشنز: تقليص عدد اللاجئين سيسهم في تراجع عدد الإرهابيين

وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز (أرشيفية)

أكد وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز، أن تقليص عدد اللاجئين الداخلين إلى الولايات المتحدة سيسهم في تقليص عدد الإرهابيين المحتمل دخولهم إلى البلاد، مشيرا إلى أهمية مراقبة الإنترنت لمراقبة الإرهابيين في الخارج ومنع تواصلهم مع الإرهابيين في الداخل الأمريكي لتنفيذ عمليات إرهابية.

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6- ألفونسو داستيس: لا توتر مع بلجيكا بسبب كتالونيا

وزير الخارجية الإسباني ألفونسو داستيس (ارشيفية)

نفى وزير الخارجية الإسباني الفونسو داستيس، وجود توتر مع حكومة بروكسل بسبب إقامة الرئيس المقال لإقليم كتالونيا كارليس بوجديمونت في بلجيكا، مؤكدا أن العلاقات تمضي في نفس الإطار الودي الذي كانت عليه دائما.

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7- نتنياهو: لا أسعى لإلغاء الاتفاق النووي مع إيران

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية)

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يعمل على الضغط من أجل إلغاء الاتفاق النووي بين القوى العظمى وإيران، ولكن سيطالب بالعمل على تعديل بنود الاتفاقية وتحسينها.

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8- بابا الفاتيكان: يغلبني النعاس أحيانًا أثناء الصلاة

البابا فرنسيس (أرشيفية)

قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إنه لا يستطيع البقاء يقظا دائما أثناء الصلاة. ونقلت قناة TV2000 الإيطالية عن البابا البالغ من العمر 80 عاما قوله: "عندما أذهب للصلاة يغلبني النعاس أحيانا".

أضاف البابا أن ذلك كان يحدث أيضا مع القديسة الفرنسية تيريز ليزيو في القرن التاسع عشر "حيث قالت إنها كانت تفعل الشيء نفسه وإن النوم في الصلاة يعجب الرب، الإله، الأب".

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9- عون: الاستقرار الأمني هو الأساس

الرئيس اللبناني ميشال عون (أرشيفية)

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أهمية تحقيق الاستقرار الأمنى فى بلاده، مشددا على دور القوى العسكرية والأمنية فى ذلك.

وقال عون إن "الاستقرار الأمني يبقى الأساس وإن القوى العسكرية والأمنية تواصل من خلال العمليات الاستباقية التي تقوم بها ملاحقة الخلايا الارهابية النائمة، بعدما نجحت في تحرير الجرود من المنظمات الارهابية، ما يعزز الثقة بالوضع الامني في البلاد، ويفعّل الزيارات والمؤتمرات الاقليمية والدولية التي تعقد فيها".

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10- أوزديمير: لا عضوية لتركيا في الاتحاد الأوروبي تحت حكم أردوغان

رئيس حزب الخضر الألماني جيم أوزديمير (أرشيفية)

طالب رئيس حزب الخضر الألماني بجعل قضية الألمان المسجونين في تركيا أولوية للحكومة الألمانية القادمة.

وقال جيم أوزديمير في برلين قبل بدء محادثات اليوم التمهيدية بين الأطراف الثلاثة التي ينتظر لها المشاركة في الائتلاف الحكومي المقبل: "ليس هناك جدوى من وراء النقاش بشأن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، كل ذي عقل يعرف أنه لا عضوية تركيا في الاتحاد تحت حكم (الرئيس التركي) رجب طيب أردوغان".

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