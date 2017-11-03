لم يعد موجودًا على الساحة.. تعرف على صاحب أول لقب دوري أبطال إفريقيا

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صاحب أبرز رقم قياسي في تاريخ القارة الإفريقية، والذي نجح في دخول التاريخ من أوسع أبوابه، وتسجيل اسمه في مقدمة أبطال إفريقيا.

إنه فريق أوريكس دوالا الكاميروني صاحب أول لقب لبطولة دوري أبطال إفريقيا، الذي توج بها في نسختها الأولى منذ تأسيسها عام 1964، وكانت أول وآخر ألقابه القارية.

ينتمي فريق أوريكس دوالا إلى مدينة "دوالا" التي تعد العاصمة الاقتصادية لدولة الكاميرون، لا سيما أنها تحتضن أكبر ميناء ومطار في البلد.

تأسس نادي أوريكس دوالا عام 1907، وكان يلعب لدوري الدرجة الأولى الكاميروني، وكان يتصدر المشهد في الدوري الكاميروني كأقوى الفرق، وحقق إنجازات عديدة قبل أن يختفى عن المشهد تمامًا ويصبح فريقًا مغمورًا في القارة الإفريقية بعد هبوطه للدوريات الأدنى في الكاميرون.

- إنجازات الفريق

يمتلك فريق أوريكس دوالا 9 ألقاب في سجله التاريخي منذ نشأته، حيث توج بلقب الدوري الكاميروني لكرة القدم خمس مرات سابقة جاءت فى أعوام "1961 - 1963 - 1964 - 1965 - 1967".

كما أحرز أوريكس دوالا لقب كأس الكاميرون لكرة القدم 3 مرات وجاءت في "1963 - 1968 -1970".

وأحرز أغلى لقب في تاريخ النادي والأول في القارة السمراء وهو لقب دوري أبطال إفريقيا في نسختها الأول 1964، تحت مسمى كأس إفريقيا للأندية الأبطال، كأبرز إنجاز تاريخي له في القارة السمراء حتى الآن.

- مشاركة أوريكس دوالا في النسخة الأولى لدوري الأبطال

بدأت البطولة تحت مسمى كأس إفريقيا للأندية البطلة والتى انطلقت عام 1964، وشارك فيها 14 فريقا، وتم تقسيمهم على 4 مجموعات.

وخاض فريق أوريكس دوالا خلال هذه البطولة 3 مباريات فقط، وتأهل إلى نصف نهائي البطولة بعدما فاز لقائه الأول بدور المجموعات، ليواجه فريق ريال ريبيبليكانز أكرا الغاني، وفاز عليه، وتأهل إلى نهائي البطولة ليواجه فريق الملعب المالي ويفوز عليه ويتوج باللقب الأول له وللقارة السمراء، في أول نسخة للأميرة الإفريقية.

