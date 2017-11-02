الدوري الأوروبي| ميلان يتعادل سلبيًا وليون يضرب إيفرتون بثلاثية

التحرير



تعادل نادي ميلان الايطالي سلبيًا مع مُضيفه إيك أثينا، ضمن مُباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات للدوري الأوروبي.

ولعب ميلان المُباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: ماسشيو، بونوتشي، رومانولي

خط الوسط: رودريجيز، لوكاتيلي، مونتيليفو، كالاهان، بوريني

خط الهجوم: كاتروني، سيلفا

بدأ الروسونيري المُباراة مُتحفظًا بعض الشيء خوفًا من تلقي أي هدف مُبكر يزيد من صعوبة اللقاء، وبدأ ميلان تدريجيًا في رفع نسق اللعب والاستحواذ على وسط الملعب.

اعتمد الفريق الإيطالي على الكرات الطولية المرسلة من بونوتشي لكن معظمها كان دون عنوان، لينتهي الشوط الأول دون أي أهداف ودون أي خطورة تذكر على مرمى الفريقين.

مع بداية الشوط الثاني، ظهر ميلان أنشط وحاول عن طريق سوسو في الدقيقة 55، تبعتها تصويبة لمونتليفو بعدها بدقيقتين، لكن على عكس المتوقع هدأ رتم الفريق مرة أخري رغم البداية النارية، لينتهي اللقاء سلبيًا في النتيجة والأداء، ليُهدر ميلان نقطتين لكن يظل في صدارة المجموعة.

بتلك النتيجة رفع ميلان رصيده لـ8 نقاط في الصدارة المجموعة الرابعة، بفارق نقطتين عن إيك أثينا نفسه.

ليون وإيفرتون..

وفي لقاء آخر، أمطر ليون مرمى ضيفه إيفرتون بثُلاثية نظيفة، بدأها بيرتران تراوري في الدقيقة 68، قبل أن يُضيف هاورسم اوار الهدف الثاني في الدقيقة 76، قبل أن يقتل ممفيس ديباي اللقاء بالهدف الثالث في الدقيقة 88 ويضمن الـ3 نقاط لفريقه.

بتلك النتيجة رفع ليون الفرنسي رصيده لـ8 نقاط في وصافة المجموعة الخامسة خلف المتصدر أتالانتا بفارق نقطتين، فيما ظل إيفرتون في قاع الترتيب بنقطة وحيدة واقترب من توديع البطولة.

براجا ولودوجوريتس..

كما تعادل براجا البرتغالي مع مضيفه لودوجوريتس البلغاري في لقاء شهد غياب الدولي المصري أحمد حسن كوكا عن المشاركة، تقدم مارسيلينو لأصحاب الأرض في الدقيقة 69، قبل أن يتعادل فرانسيرجيو لبراجا في الدقيقة 83 من اللقاء ويخطف لفريقه نقطة ثمينة.

بتلك النتيجة رفع الفريق البلغاري لـ8 نقاط في صدارة المجموعة بفارق نقطة واحدة عن براجا الوصيف والذي فشل في خطف الصدارة اليوم ليظل الوضع كما هو عليه.

​