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بعد تعدي نائب عليها.. وزير التعليم العالي: كرامة مشرفة أمن جامعة الفيوم من كرامتي

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بعد تعدي نائب عليها.. وزير التعليم العالي: كرامة مشرفة أمن جامعة الفيوم من كرامتي بعد تعدي نائب عليها.. وزير التعليم العالي: كرامة مشرفة أمن جامعة الفيوم من كرامتي

التحرير

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الخميس، إنه سيتقدم بطلب للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، للتحقيق مع النائب منجود الهواري في واقعة الاعتداء على مسئولة الأمن بجامعة الفيوم، التي حدثت أمس الأربعاء.

وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، كرامة مشرفة أمن الجامعة بالفيوم من كرامتي الشخصية.. وسنتخذ جميع الإجراءات لحماية قدسية الحرم الجامعي»، متابعًا:«حينما تواصلت مع مشرفة الأمن طالبتها بأخذ حقها».

وذكر وزير التعليم العالي  أنه سوف يستقبل بمكتبه مشرفة الأمن ويكرمها لقيامها بدورها على أكمل وجه.

أصدرت جامعة الفيوم،  قالت فيه إن ابنة النائب منجود الهواري، عضو مجلس النواب عن دائرة سنورس بالفيوم، اصطحبت إحدى قريباتها للدخول إلى الجامعة، ولكن مسئولة الأمن قامت بمنعها طبقا للقواعد المتبعة، ولكن الطالبة احتكت بأفراد الأمن من السيدات، واتصلت بوالدها النائب الذي حضر إلى حرم الجامعة، واعتدى بالصفع علي أحدى المشرفات، وتجمهر بعد الطلبة عندما شاهدوا الواقعة اعتدوا علي سيارة النائب وتم اصطحابه لمكتب رئيس الجامعة لحمايته.

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التحرير

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