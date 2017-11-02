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والد الشهيد إسلام مشهور: الثأر من الخونة أثلج صدري (فيديو)

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والد الشهيد إسلام مشهور: الثأر من الخونة أثلج صدري (فيديو) والد الشهيد إسلام مشهور: الثأر من الخونة أثلج صدري (فيديو)

التحرير

قال اللواء محمد مشهور، والد الشهيد نقيب إسلام مشهور، اليوم الخميس، إن ثأر القوات المسلحة والشرطة من الإرهابيين «الخونة» الذين نفذوا حادث الواحات البحرية أثلج صدره، مضيفًا: « ما فعله الجيش والشرطة يعطي صورة للعالم بأن الدولة قادرة على أخذ حق أبنائهم».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مشهد هروب العناصر الإرهابية «كالجرزان» في الصحراء، قد أثلج صدره وصدر أهالي كل الشهداء، مضيفًا: «الضربة كانت قوية، وردت اعتبار أولادنا».

ودعا مشهور إلى تكريم الأبطال الذين شاركوا في عملية القضاء على الإرهابيين في الصحراء الغربية.

 وتعاونت قوات من الجيش والشرطة منذ أيام في تنفيذ عمليات عسكرية أسفرت عن تحرير النقيب محمد الحايس الذي احتجز من قبل عناصر إرهابية عقب حادث الواحات البحرية، ومقتل كافة المتورطين فيه.

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التحرير

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