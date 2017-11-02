تعرف على أبرز الفرق التي اقتربت من الانتقال من «دوري الأبطال» لـ«يوروباليج»

التحرير

انتهت أمس، الأربعاء، الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ليتبقى جولتان فقط على تحديد من المُتأهل لدور الـ16 ومن سيُودع البُطولة.

وتنص قواعد البطولة على توجه أصحاب المركز الثالث في كُل مجموعة على التوجة لبطولة الدوري الأوروبي.

ويتواجد في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم عدد من الفرق أصحاب الباع في البطولات الأوروبية مثل أرسنال وميلان وستزداد قوة بالفرق القادمة من دوري الأبطال.

ومع تبقي جولتين فقط على نهاية دور المجموعات، تجلت الرؤية في الظهور، بالطبع الأمر ليس بشكل نهائي، لكن سيستعرض لكم «التحرير» أبرز احتمالات الفرق المُرشحة للانتقال لبطولة الدوري الأوروبي.

أتليتيكو مدريد.. (المجموعة الثالثة)

تعادل فريق العاصمة الثاني، في إسبانيا مع كارارباج أجدام الكازاخستاني، نتيجة بالطبع عقدت موقفه في المجموعة ليحتل المركز الثالث مُتأخرًا بفارق 4 نقاط عن المراكز المؤهلة الدور القادم، والتي يحتلها روما وتشيلسي على الترتيب،

وفي حالة فوز كلا الفريقين في أي من المُباراتين القادمتين، سيودع أتليتيكو مدريد البطولة.

ليفربول.. (المجموعة الخامسة)



رغم احتلال الفريق العائد للأبطال بعد غياب طويل، صدارة المجموعة بفارق نقطة عن أشبيلية، فإنه سيُغادر ليواجه الفريق الأندلسي في الجولة القادمة، وفي حالة عودة الريدز بنتيجة سلبية من إسبانيا، وفوز سبارتاك موسكو المتوقع على ماريبور مُتذيل المجموع، سيتأزم موقف كتيبة كلوب في المجموعة ويفقدوا الصدارة ويتراجعوا للمركز الثالث، لينتظروا مواجهتهم مع سبارتاك في اللقاء الأخير بينهما على بطاقة الصعود.

نابولي.. (المجموعة السادسة)

مُني الفريق الإيطالي بهزيمة ثقيلة على أرضه أمام مانشستر سيتي برُباعية، ليحتل المركز الثالث في المجموعة، بفارق 6 نقاط عن شاختار الوصيف، و9 نقاط عن كتيبة جوارديولا المُتصدرة، ويحتاج نابولي للفوز في اللقائين القادمين أمام شاختار وفينورد، مع خسارة شاختار في اللقاء الأخير أمام السيتي، أي أن مصيره ليس بيده.

موناكو.. (المجموعة السابعة)

الفريق الذي تواجد في المُربع الذهي الموسم القادم، يتذيل حاليًا مجموعته بنُقطتين فقط، بفارق 4 نقاط عن بورتو الوصيف، وفي حالة فوز بورتو بأي من بلقائه القادم أمام بشكتاش المُتصدر سيودع موناكو البطولة رسميًا ويحاول احتلال المركز الثالث المؤدي للدوري الأوروبي.

دورتموند.. (المجموعة الثامنة)

حقق أسود الفيستفاليا تعادل مُخيبًا للآمال أمام ابويل القُيرصي، ليرفع رصيده لنقطتين فقط من 4 جولات، وهي أسوء انطلاقة لهم في الأعوام الأخيرة، ليتأخر بـ5 نقاط عن ريال مدريد وصيف المجموعة وبفارق 8 نقاط عن توتنهام المُتصدر، وفي حالة فوز ريال مدريد على ابويل في الجولة القادمة، وهو المتوقع حدوثه سيُغادر دورتموند البطولة رسميًا.