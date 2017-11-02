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الليلة مفيش ألوان.. أغنية الشاب خالد لمنتدى شباب العالم (فيديو)

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التحرير

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء اليوم الخميس، أغنية للمطرب العالمي الشهير"الشاب خالد" لمنتدى شباب العالم، والذي من المقرر تنظيمه بمدينة شرم الشيخ، في الفترة من 4 إلى 10 نوفمبر الجاري.

وبدأ المطرب الشهير أغنيته التي تُرَوِّج للمنتدى، باللغة الفرنسية، ثم انتقل باللغة العربية التي بدأها بـ"الليلة متجمعين على الخير والحب في عيوننا يِبَان، والليلة أيوه مفيش ألوان، من كل الدنيا جينا نقولها يلا بينا".

وحسب الموقع الإلكتروني للمنتدى على الإنترنت، فإن المؤتمر يُعد منصة فعالة للحوار المباشر بين الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة والشباب المصري الواعد الذى يطمح فى بناء مستقبل أفضل لوطنه.

وفي أبريل 2017، أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح فى ختام المؤتمر الوطني الرابع للشباب بمدينة الإسماعيلية، مشاركته للشباب المصري في دعوة الشباب من مختلف دول العالم للمشاركة في منتدى شباب العالم، الذي سوف يقام بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر الجاري، لينقل للعالم رسالة سلام وتنمية ومحبة من أرض .

Cinque Terre

 

 

Cinque Terre

 

ويشارك في المنتدى 3 آلاف شخص من مختلف أنحاء العالم، وذلك تحت رعاية الرئيس السيسي.

ويشار إلى أن الرئيس السيسي دعا في حواره مع قناة "فرانس 24" أواخر أكتوبر الماضي -والذي نُظِّمَ معه على هامش زيارته لفرنسا- جميع شباب العالم لحضور مؤتمر الشباب القادم في شرم الشيخ، لحضور التجربة التي أطلقتها مصر مع شبابها على مدار الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنها فكرة ثرية للغاية، وتطورت الفكرة لتشمل شباب العالم.

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التحرير

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