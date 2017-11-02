ترامب: طالبت بإنهاء "الهجرة العشوائية" وإنشاء برنامج على أساس أمني

مصراوي Masrawy

كتب – محمد الصباغ:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه طلب من الكونجرس بإلغاء تأشيرة التنوع "العشوائية" التي تمنح رخصة الإقامة الدائمة وذلك عبر قرعة سنوية توفر حوالي 50 ألف تأشيرة.

طالب ترامب عبر حسابه على موقع تويتر بإلغاء برنامج الهجرة العشوائية بسبب تأثيراته على الأمن القومي الأمريكي.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن إلغاء هذا البرنامج سيتبعه تأسيس نظام آخر مبني على قواعد أمنية، وكتب: "نحتاج إلى جعل أمريكا آمنة".

وكان ترامب انتقد البرنامج بعدما اتضح أن سيف الله سايبوف منفذ هجوم الدهس في نيويورك أول أمس من أوزبكستان ووصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر برنامج الهجرة العشوائية عام 2010.

وبحسب بيانات وزارة الخارجية الامريكية فإن المتقدمين لبرنامج الهجرة العشوائية بلغت أعدادهم حوالي 11.4 مليون متقدم خلال عام 2016.