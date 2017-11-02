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قطار انتصارات الإسماعيلي يتوقف في محطة إنبي بالدوري

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قطار انتصارات الإسماعيلي يتوقف في محطة إنبي بالدوري قطار انتصارات الإسماعيلي يتوقف في محطة إنبي بالدوري

التحرير

تعادل فريق الإسماعيلي مع نظيره إنبي، بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الخميس، علي ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري العام.

وبدأ الإسماعيلي اللقاء بتشكيل يتكون من :محمد عواد - باهر المحمدى - محمود متولى - ريتشارد بافور - بهاء مجدى - عماد حمدى - حسنى عبد ربه - وجيه عبد الحكيم  -إسلام عبد النعيم - إبراهيم حسن - دييجو كالديرون.

بينما بدأ إنبي بشتكيل يتكون من:على لطفى - صلاح سليمان - إبراهيم يحيى - رامى صبرى - عمرو الحلوانى - على فوزى - محمد بسيونى - حمدى فتحى - أبو بكر ديارا - عرفة السيد - محمود قاعود.

بدأ فريق إنبي اللقاء بحماس كبير بالضغط على دفاعات الإسماعيلي منذ الدقائق الأولى من المباراة، واستطاع انبي أن يتقدم في النتيجة بالدقيقة 25 بعد كرة ثابتة استقبلها رامي صبري بتسديدة ارتدت من القائم وذهبت لعرفة السيد الذي صوبها في سقف المرمى متقدما للفريق البترولي.

بعد الهدف هدأ أداء الفريق البترولي نسبيا، في المقابل إنتفق لاعبي الإسماعيلي حتى حصل دييجو كالديرون على ركلة جزاء لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 35، بعدما تعرض للعرقلة داخل منطقة الجزاء، من مدافع انبي، ولم يتردد حكم اللقاء الذي كان قريبا من اللعبة من احتسابها.

وتقدم حسني عبد ربه لتنفيذ ركلة الجزاء في الدقيقة 36، ولعبها بشكل فني رائع، فيما اعترض حارس انبي على احتساب الهدف، معتبر أن لاعبي الإسماعيلي لم يلتزموا بالتواجد على بعد 10 ياردات أثناء التنفيذ غير ان الحكم احتسب الهدف، لينتهي شوط المباراة الأول بالتعادل بهدفين.

دخل الفريقين الشوط الثاني مفتقدين حماس وقوة الشوط الأول، والذي لم يشهد أول ربع ساعة سوى تسديدة إبراهيم حسن الذي تصدى لها الحارس علي لطفي.

واستمرت أحداث الشوط سجالاً بين الفريقين، ليكتفي كل فريق بنقطة وحيدة من اللقاء، ويواصل الإسماعيلي، مسيرته بدون هزيمة خلال المباريات التي خاضها في الدوري حتى الأن.

بتلك النتيجة، يحافظ الإسماعيلي على صدارة الدوري برصيد 17 نقطة، فيما رفع إنبي رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري العام.

 

 

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التحرير

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