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اللجنة المعنية بالشأن الليبي: نستكمل تأسيس الجيش من أرض مصر

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اللجنة المعنية بالشأن الليبي: نستكمل تأسيس الجيش من أرض مصر اللجنة المعنية بالشأن الليبي: نستكمل تأسيس الجيش من أرض مصر

التحرير

أصدرت اللجنة المعنية بالشأن الليبي بيانًا مساء اليوم، برئاسة اللواء محمد الكشكشي مساعد وزير الدفاع المصري، لإعلان جهودها في إعادة تنظيم وبناء الجيش الليبي.

وقال البيان، الذي نشره المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إحياء ووفاءً لتضحيات الآباء المؤسسين للجيش الليبي واختيارهم جمهورية العربية لتكون نقطة البدء فى تأسيس الجيش ، فقد استكمل أبناء المؤسسة العسكرية الليبية جهود إعادة تنظيم وبناء الجيش الليبيى على أرض الكنانة، حيث استقبلت اللجنة المصرية المعنية بليبيا برئاسة اللواء محمد الكشكشى مساعد وزير الدفاع، وفدا من العسكريين الليبيين فى الفترة من 29 أكتوبر – 2 نوفمبر الجارى بالقاهرة" .

ووأضاف البيان "استكمل الحضور من العسكريين الليبيين باستفاضة وبعد التأكيد على الثوابت الوطنية ومناقشاتهم التفصيلية حول مختلف الأفكار والحلول لتدشين مرحلة جديدة على مسيرة توحيد المؤسسة العسكرية ، وتم تشكيل مجموعه من اللجان الفنية التخصصية لبحث آليات توحيد المؤسسة العسكرية ودراسة كل الشواغل التى تدعم تحقيق هذا المسار ، ودارت محاور تلك النقاشات حول موضوعات تتعلق بطبيعة العلاقة بين السلطة المدنية والمؤسسة العسكرية وكذا عملية إعادة هيكلة وتنظيم المؤسسة العسكرية" .

وتابع " الجانب المصرى ثمن كل الجهود المضنية التى بذلتها اللجان المنبثقة من ضباط المؤسسة العسكرية لدعم هذا المسار الليبي الخالص وفقا لمتطلبات المصلحة الوطنية الليبية".

وناشد البيان الحضور من العسكريين الليبيين كل أبناء الشعب الليبي دعم هذا المسار التوافقي وعدم الانجرار وراء مساع أى طرف لتقويض هذا الجهد الداعم لتوحيد المؤسسة العسكرية بما يساهم فى الإسراع من وتيرة الاستقرار .

وأضاف "عاود الحضور من العسكريين الليبيين نداءهم للمؤسسات الاعلامية الوطنية تحمل مسؤولياتها المهنية لدعم هذا المسار وتجنيب المؤسسة العسكرية أهواء الجاذبات السياسية بإعتبار الإعلام الوطنى الواعى أداه إضافية لخلق توافق واسع لدى العسكريين للوصول إلى الهدف المبتغى للدفاع عن تراب ليبيا وثوابت الدولة الوطنية".

واتفق الحضور على معاودة اللقاء بالقاهرة مرة أخرى لاستكمال التشاور حول الخطوات الإجرائية المطلوبة بعد العودة للوطن لطرح ما تم إنجازه خلال هذه الجولة والتصديق على تنفيذ المقترحات التى توصلت إليها اللجان لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

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التحرير

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