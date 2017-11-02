قاطع «الهضبة» 6 سنوات لهذا السبب.. 10 معلومات عن الشاعر بهاء الدين محمد

التحرير

يسعد بتنافس المطربين عليه، ويرى أن 10 أغانٍ فقط من تاريخه الفني كشاعر كفيلة لوضعه على قائمة أفضل شعراء الأغنية في مصر والوطن العربي، وسرد بعض تلك الأغاني منها: "لما النسيم"، للمطرب محمد منير، و"بعتلي نظرة" للمطربة أنغام، و"تترجى فيها"، للمطرب إيهاب توفيق، مؤكدا على فكرة أنه ليس حكرا لعمرو دياب، وأنه يكتب لجميع المطربين.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 10 معلومات عن الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد.

1- ولد في 2 نوفمبر 1961.

2- تخرج في كلية الفنون الجميلة، قسم "جرافيك".

3- تعاون مع كبار المطربين والمطربات، المصريين والعرب، أبرزهم: "عمرو دياب، سميرة سعيد، أصالة، إيهاب توفيق، أنغام، راغب علامة، محمد منير"، وغيرهم الكثير.

4- شارك كعضو لجنة تحكيم في برنامج المسابقات الشهير "ستار ميكر"، والذي كان يُذاع على شاشة التليفزيون المصري في أوائل الألفينييات.

5- تجمعه علاقة خاصة بالفنان عمرو دياب، إذ كتب له عددًا من الأغنيات الناجحة مثل: "عيني وأنا شايفه، يدق الباب، آه من الفراق، لسه بفكر فيك، قالتلي قول، أيوه أنا عارف".

6- في عام 2012 اندلعت أزمة بينه وبين "الهضبة"، عمرو دياب، حتى إن الأمر كان على وشك الوصول لساحات المحاكم، وذلك بسبب الخلاف الشهير على أغنية "قال فاكرينك"، التي غناها أحد المطربين، بعد بيعها لعمرو دياب، ما دفع "بهاء" إلى نفي تسريبها، إلا أن الأزمة تصاعدت باتهام الشاعر للهضبة بعدم أخذ مستحقاته المالية.

7- استمرت الأزمة بينه وبين "الهضبة" لما يقرب من 6 سنوات، والتي تخللها تصريحاته لـ"بهاء"، يؤكد فيها عدم نيته التعاون مجددًا مع عمرو دياب، وذلك رغم مطالبات الجمهور باستئناف التعاون.

8- في مايو 2017 أعلن "بهاء" عودة التعاون مجددا مع "الهضبة"، وذلك بانضمامه للمشاركة في كتابة أغاني ألبوم "معدي الناس"، ولكن المفاجأة كانت صادمة، إذ استبعد "الهضبة" أغنياته الثلاث وهي: "قال فاكرينك، لسه خيالي، أنا وهي"، فجاء رد الشاعر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "ياعمرو دياب بعد متابعة آلاف الرسائل والتعليقات على كل المواقع! يكفينى شرف حب جماهيرك ليا.. الجماهير اللى شايلهم كل الاحترام والتقدير.. اللى مهما اتكلمت وكتبت مش ح اقدر أردلهم هذا الحب والتعلق والارتباط وأوعدك ح أفضل ناجح ومستمر لآخر نفس وأكتبلك تعهد بهذا".

9- قال في حوار صحفي مع "مجلة الشباب" إنه اضطر خلال فترة زواجه لكتابة أغان لمطربين غير راض عن أدائهم لها، إلا أن حاجته للمال دفعته لذلك، لافتا إلى أنه راض عن 90% من المطربين الذين كتب أغاني لهم.

10- أكد أن مديري أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب يقفون عقبة أمام تواصله المباشر معها لعرض عمل جديد عليها، قائلا: "أنا عمري ما هطلب مدير أعمالها في التليفون عشان يسمع أغنية ويعرضها عليها، مش هعمل كده أبدا"، مشيدا بالمطربة أنغام التي تختار بنفسها كلمات أغانيها.