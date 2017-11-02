24% زيادة في تحويلات المصريين بالخارج

التحرير

أعلن البنك المركزى المصرى اليوم الخميس، زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 24.4% خلال شهر سبتمبر 2017 مقارنة بذات الشهر من العام الماضى.

وارتفع اجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر سبتمبر 2017 بمعدل 24.4% لتسجل نحو 1166.0 مليون دولار ( مقابل نحو 937.3 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2016 ).

وشهدت الفترة نوفمبر 2016 حتى سبتمبر 2017 ( وهى الفترة التى أعقبت قرار تحرير سعر الصرف ) ارتفاع إجمالى تحويلات المصريين العامليين بالخارج بمقدار 2.6 مليار دولار (بمعدل 17.8% ) لتصل إلى نحو 17.4 مليار دولار ( مقابل نحو 14.8 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالى السابق).