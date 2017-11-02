مع عودة «الشارتر الألماني» للأقصر.. مرشد سياحي: مافيش حاجة على أرض الواقع

التحرير

كتبت - أماني خيري

عقب توقفها لـ7 أشهر.. عادت رحلات "الشارتر" الألمانية مرة أخرى لمحافظة الأقصر عبر مطارها الدولي برحلات يومية مباشرة من مطارات ألمانيا، وسط توقعات بزيادة نسبة الإشغال السياحي في المحافظة، في حين اعتبر البعض أن تلك الرحلات هي مجرد أرقام صادرة عن جهات حكومية ليس لها وجود علي أرض الواقع.

وشهدت المحافظة أمس وصول أول رحلات الشارتر الألماني، حملت على متنها 185 سائحًا، والتي تعد بداية لتسيير رحلات الشارتر بواقع 5 رحلات أسبوعيًا مباشرة من مطارات "فرانكفورت وميونيخ وبرلين ولايبزيج ودوسلدورف" للأقصر، وحتى 30 يونيو العام المقبل.

وتستقبل الأقصر، رحلات الشارتر من 4 دول وهي ألمانيا، فرنسا، اليابان، أنجلترا، بواقع 5 رحلات أسبوعية لألمانيا، ورحلة واحدة لفرنسا واليابان، ورحلتين لإنجلترا، ومن المقرر أن تستقبل المحافظة الفترة المقبلة أولى رحلات الشارتر البلجيكي.

زيادة نسبة الإشغال.. "مالوش وجود على أرض الواقع"

"ما يقال عن زيادة رحلات الشارتر هو كلام حكومي لن يجدي نفعًا ولا وجود له على أرض الواقع"، هكذا علق الطيب عبد الله حسن - أحد المرشدين السياحيين، مؤكدًا أن زيادة نسبة الإشغال لن تظهر سوى على أرض الشارع الأقصري بين أصحاب الحناطير والتاكسيات وأصحاب اللانشات السياحية والبازارات مع ارتفاع حركة البيع والشراء.

وأوضح الطيب، أنه يغلب على الجنسيات السياحية المتواجدة الجنسية الصينية والهندية أي مناطق شرق آسيا، وهناك بعض الزبائن من جنسيات أخرى كالأمريكية وغيرها، ولكن لاتصل للأرقام التي تعلنا الهيئات الرسمية بالمحافظة.

واستكمل الطيب: "الصورة الذهنية لدى السائحين أن مصر منطقة مشتعلة كالعراق وسوريا، رغم تمتعنا بالأمن والأمان بالداخل، ولكن الإعلام المصري والحكومة تتمثل في القيادات هي السبب الرئيسي في ذلك، بالتركيز علي بعض الأحداث السلبية التي تحدث ومن ثم يرتكز عليها الإعلام الغربي الذي يحاول دائمًا تشويه صورة مصر بالخارج".

واتهم المرشد السياحي، الإعلام المصري بمحاولة التركيز علي بعض الوقائع ممثلا ذلك في واقعة الواحات بمحافظة الجيزة، مما يشكل رعبًا لدى السائح تجاه ما يحدث ببعض المناطق بمصر ويجعله متخوفا من زيارتها، مؤكدًا على ضرورة تغيير تلك الصورة الذهنية لدى السائحين.

وأشار المرشد السياحي إلى أنه يقوم بتغيير هذه الصورة بنفسه عن طريق زيارة المناطق الصحراوية كالواحات عقب الحادث الذي وقع أخيرًا، وغيره ويلتقط الصور ثم يقوم بنشرها بين أصدقائه من الأجانب بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" ليؤكد مدى الأمان الذي تتمتع به تلك المناطق.

الجدير بالذكر، أن المحافظة كانت قد شهدت في 22 أكتوبر الماضي وصول أول رحلة طيران قادمة من مطار ناريتا بالعاصمة اليابانية طوكيو وتحمل على متنها 85 سائحًا يابانيًا وتنظمها شركة "إير ليجر" وذلك بعد توقف استمر لأكثر من 6 أشهر.

ومن المقرر أن تستمر الرحلات اليابانية لمدة 6 أشهر، وحال وجود إقبال من اليابانيين على السفر للأقصر فسوف يتم زيادة عدد الرحلات.