ما بين جدران القلعة الحمراء و«الشوبنج».. «ثنائيّات العشق» في ساحات الرياضة

التحرير

حقق الزوجان المصريان على فرج ونور الطيب، لقب بطولة «أمريكا المفتوحة للإسكواش» كأول ثنائي «متزوج» يحقق لقب البطولة معًا للمرة الأولى في تاريخ لعبة الإسكواش، ليضيئا النور أمام تاريخ ثنائيّات العشق في ساحات الرياضة.



وكانت نور الطيب تغلبت على زميلتها رنيم الوليلي في المباراة النهائية الماراثونية بـ3 أشواط مقابل شوطين، بينما تغلب على فرج في المباراة النهائية على حامل لقب النسخة الماضية محمد الشوربجي بثلاثة أشواط مقابل لا شىء.



وأصبحت نور الطيب أول لاعبة في تاريخ مصر تحقق لقب البطولة في إنجاز كبير للاعبة صاحبة المركز الـ14 عالميًا حيث تراجعت «نور» في التصنيف بسبب الإصابة، أما «علي»، المصنف الخامس عالميًا، فحقق بتلك البطولة اللقب الأول له في البطولات الكبرى (World Series) في إنجاز كبير للزوجين.



«نور» أكدت أن ذلك النجاح تكليل للجهد الكبير الذي بذلته الفترة الأخيرة بعد الإصابة وتوجهت بالشكر إلى مدربيها، أما على فرج، فأكد سعادته المضاعفة بفوز زوجته «نور» بلقب السيدات، ما دفعه لترك تجهيزه للمباراة النهائية أكثر من مرة لتقديم النصائح لها بين الأشواط.



وفيما يلي يستعرض «التحرير» في السطور التالية تاريخ ثنائيّات العشق في ساحات الرياضة:

الإسكواش

كريم درويش وإنجي خير الله



تزوج كريم درويش بطل الإسكواش (الفائز بـ25 بطولة للمحترفين، أبرزها بطولات السعودية، الكويت، قطر وأمريكا، بالإضافة لبطولة العالم للناشئين وبطولة العالم للجامعات)، من اللاعبة إنجي خير الله نجمة الإسكواش وبطلة العالم سابقًا.



ويقول كريم‮: "أنا أعرف إنجي وإحنا عندنا uav سنين وكنا بنسافر مع بعض في البطولات وكنا مجرد أصدقاء وكانت‮ ‬بداية تقربي ليها في بطولة النمسا 3002 ‬وكنا مع بعض على طول وكنا ننزل إلى الشوبنج مع بعض ومن هنا كانت البداية‮".‬



من جانبها قالت إنجي: "كريم ليس رومانسيا بمعني أن أفعاله هي اللي تثبت حبه وهو بعد بطولة النمسا كان مهتم بي بشكل كبير وعندما لا أتصل به كان يحزن ثم طلبني للخطوبة‮، وتتذكر أول هدية قدمها لها (كانت‮ ‬غويشة في عيد ميلادي)، كما أن أول هدية أهدتها لكريم كنت ساعة في عيد ميلاده".‬

طارق مؤمن ورنيم الوليلي

تزوج طارق مؤمن، لاعب منتخب مصر للإسكواش ونادي الجزيرة والحاصل على المركز الثاني في بطولة أدمونتون المفتوحة للإسكواش، من رنيم الوليلي لاعبة منتخب مصر ونادي وادي دجلة.



وفازت رنيم ببطولتها الأولى الكبرى عام 2009 بتتوجيها ببطولة هليوبلس المفتوحة في مصر، وفي عام 2011، فازت رنيم بأعلى بطولاتها حتى الآن بتحقيقها بطولة كارول ويمولر المفتوحة، وفي نفس العام حصدت بطولة الغردقة الدولية، وفي عام 2015 فازت ببطولة الأبطال وبطولة مدينة ويندي المفتوحة وبطولة الإسكندرية المفتوحة.



وفي مايو 2015، حصلت رنيم الوليلي على لقب لاعبة العام من قبل الاتحاد الدولي، وفي أول بطولة لها بعد تربعها على عرش الإسكواش، وتحديدًا في سبتمبر 2015، حققت رنيم لقبًا آخر بالفوز ببطولة الصين المفتوحة بخسارة واحدة فقط طوال البطولة.



الكرة الطائرة

محمود الجزار وندى ناصف



تزوجت ندى ناصف، لاعبة الكرة الطائرة بالنادى الأهلي السابقة، من محمود الجزار لاعب سلة القلعة الحمراء وطلائع الجيش السابق، والذي يلعب حاليًا في المصرية للاتصالات.

عمرو جودة وشريهان سامح

فيما تزوجت شريهان سامح، لاعبة فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، من عمرو جودة مدرب ناشئي كرة السلة بالقلعة الحمراء.

محمد عبد المنعم ومروة ياسين

تزوج محمد عبد المنعم، نجم فريق الكرة الطائرة السابق بالزمالك والحالي في الأهلي، من مروة ياسين لاعبة الطائرة السابقة بالقلعة الحمراء.

حمدي الصافي ورحاب الغنام

تزوج أيضا حمدي الصافي نجم الكرة الطائرة السابق في الأهلي والمدير الفنى الحالي لفريق سيدات الأحمر، من رحاب الغنام نجمة كرة السلة السابقة في القلعة الحمراء.

محمد سيد علي وسارة طلعت

عُقد قران محمد سيد علي نجم النادي الأهلي وطلائع الجيش السابق، وسارة طلعت لاعبة منتخب مصر ونادي الشمس للكرة الطائرة.

كرة اليد

فلفل ومروج نديم



خطب محمود خليل "فلفل" حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد ونادى الطيران، مروج نديم حارسة الأهلي السابقة، وأعلن فلفل ارتباطه بمروج في نهائي كأس الأمم الأفريقية التي اسضافتها مصر يناير الماضي، وحصلت على لقبها، حيث كان يرغب في أن يهديها دبلة الخطوبة عقب النهائي، إلا أن الازدحام منعه من ذلك وقاما بالاحتفال بخطبتهما بعدها.

محمد علي ودنيا شريف

خطب محمد علي عبد المطلب، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد بالأهلي، دنيا شريف لاعبة الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالقلعة الحمراء.

كرة السلة

إبراهيم الجمال وميرال رؤوف عبد القادر

تزوج إبراهيم الجمال، نجم كرة السلة في الأهلي، من ميرال عبد القادر لاعبة فريق الطائرة بالقلعة الحمراء السابقة، في قصة حب نشأت بين جدران النادي الأحمر.

رفع الأثقال

رجب عبد الحي وسارة سمير



خطب رجب عبد الحي لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال، سارة سمير زميلته بالمنتخب وصاحبة برونزية أولمبياد ريو 2016.