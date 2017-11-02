نص البيان الختامي لاجتماعات ضباط الجيش الليبي بالقاهرة: نطلب دعم الشعب

مصراوي Masrawy

القاهرة – (مصراوي)

انتهت اليوم الخميس اجتماعات ضباط الجيش الليبي في القاهرة لبحث توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وناقش الحضور في البيان الختامي للاجتماعات التي اسمرت على مدار الأيام الخمسة الماضية حول موضوعات تتعلق بطبيعة العلاقات بين السلطة المدنية والمؤسسة العسكرية بجانب عملية إعادة هيكلة الجيش الليبي.

وأضاف البيان الصادر عن الناطق باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، أن الحضور اتفقوا على معاودة اللقاء في القاهرة مرة أخرى لاستكمال التشاور حول الخطوات الإجرائية المطلوبة بعد العودة إلى ليبيا لطرح ما تم إنجازه خلال الجولة في مصر والتصديق على تنفيذ المقترحات الرامية لتوحيد المؤسسة العسكرية الوطنية الليبية.

كما طالب الحضور من العسكريين الليبيين كافة أبناء الشعب الليبي بدعم هذا المسار التوافقي وعدم الانجرار وراء مساعي أي طرف لتقويض هذا الجهد الداعم لتوحيد المؤسسة العسكرية بما يساهم في الإسراع من وتيرة الاستقرار، بحسب البيان.

وحضرت الاجتماعات قيادات من المناطق الشرقية والجنوبية ومصراتة.

وكانت القوات المسلحة المصرية كشفت الشهر الماضي، عن اتفاق بين عسكريين ليبيين يستهدف تشكيل لجان فنية مشتركة، لبحث آليات وإجراءات توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد.

وقال المتحدث العسكري المصري، العقيد تامر الرفاعي، حينها، إن "الاتفاق يقضي بالبدء في دراسة جميع الشواغل التي تدعم تحقيق هذا المسار، دون تدخل أو فرض منهج انتقائي من قبل أي طرف خارجي".