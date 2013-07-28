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مورينيو: لماتا دور جديد في خطة تشيلسي

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مورينيو: لماتا دور جديد في خطة تشيلسي مورينيو: لماتا دور جديد في خطة تشيلسي

لندن، (إفي): سيرث ماتا دور آريين روبن وداميان داف ويسير على نهج أنخل دي ماريا وجوران بانديف في خطة جوزيه مورينيو لقيادة تشيلسي.

وقال مورينيو اليوم في تصريحات صحفية "ماتا يشكل جزء في مشروعي، لا أرى أي سبب لبيعه، بإمكانه تقديم الكثير للفريق، سيبقى معنا وسيؤدي موسما كبيرا".

وكانت تقارير صحفية قد تكهنت بخروج نجم فالنسيا السابق من الـ"بلوز" لعدم اقتناع مورينيو به، وسط أنباء أخرى عن قرب انتقاله لبرشلونة أو لأرسنال.

ويعد ماتا (25 عاما) أحد أبرز نجوم الفريق اللندني خلال الموسمين الماضيين، حيث شارك في 118 مباراة وسجل 32 هدفا وصنع 59 هدفا، وساهم في التتويج بدوري أبطال أوروبا 2011 والدوري الأوروبي 2012 وكأس الاتحاد الإنجليزي 2012.

وأوضح مورينيو "ماتا لاعب أعسر يجيد المشاركة على الجناح الأيمن.. وهذا يمنحني ما أريد خططيا".

وتابع "دائما أحب الجناح الذي يستطيع اللعب في العمق، استخدمت هذه الطريقة في إنتر مع جوران بانديف ومن بعده دي ماريا في ريال مدريد ومن قبلهما داف وروبن في تشيلسي".

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