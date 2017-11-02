التكنولوجيا تحل ألغاز الفراعنة.. اكتشاف ضخم في هرم خوفو

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"سرًا كبيرًا كشفته التكنولوجيا الحديثة داخل هرم خوفو".. هذا ما أعلنه موقع "ساينتفك أمريكان" في تقرير مطول تناول استخدام أشعة كونية لفحص الهرم الأكبر بين أهرامات الجيزة.

34 عالمًا اجتمعوا من دول مختلفة لتنفيذ هذه المهمة، حيث سَخّروا الأشعة الكونية، لتصوير الهرم بطريقة جديدة تماماً، عبر استخدام فيزياء الجسيمات.. وكانت المفاجأة.

بعد أكثر من عامين على دراسة الهرم، اكتشف العلماء وجود فراغ كبير، لم يُكشف عنه من قبل، داخل جسم الهرم الأكبر، الذي باح بسرِ جديد مدهش، نُشر تفاصيل اكتشافه –اليوم- في ورقة جديدة بمجلة نيتشر العلمية.

تقول الدراسة إن الفراغ المكتشف حديثًا يمتد على طول 30 مترًا على الأقل في جسم الهرم، مركزه يقع على مسافة 40 إلى 50 مترًا من حجرة الأميرة الواقعة في منتصف المسافة بين الوجه الشمالي والجنوبي للهرم، فوق «بوابة المأمون» التي تُعد المدخل الرئيسي للهرم في عصرنا الحالي بنحو 10 أمتار كاملة.

غير أن الإنجاز الجديد لا يتعلق فقط باكتشاف فراغ خلف جدران الأهرامات، ولكن بالطريقة التي تم اكتشاف هذا الفراغ بها، فالفريق العلمي المكون من باحثين بجامعات القاهرة، عين شمس، المصريتين، وناجويا اليابانية، علاوة على معهد فرنسي معنى بدراسة الآثار، استخدموا طريقة جديدة كُليا لإجراء مسح على الهرم الأكبر، عبر استخدام اشعة كونية معروفة باسم «الميونات»، تخترق الأجسام وتكون صور واضحة على الأفلام.

وعلى مر العصور، استخدم العلماء طُرق عديدة لاستكشافه، فقد وصفت البرديات القديمة طريقة الإمدادات اللوجستية وكيفية نقل الحجارة ومعدات البناء إلى منطقة عمليات الهرم، إلا أنها لم تكشف قط عن الطريقة التي بُني بها هذا الصرح العظيم.

ومع التطور، وضع علماء الآثار روبوتات تتحرك بين الفراغات الصغيرة وتحمل كاميرات عالية الجودة، وقام بعضهم بإجراء المعاينات الميدانية لهيكل الهرم وتنفيذ دراسات مُقارنة بالأهرام الأخرى، فيما فضل بعضهم تطويع الأشعة دون الحمراء للكشف عن اختلاف درجات الحرارة داخل المناطق الداخلية للهرم، وقام آخرون باستخدام مقياس الجاذبية للكشف عن التغيرات الطفيفة في الجاذبية بسبب كمية المادة، إلا أن الفريق البحثي الجديد، فكر في استعمال الميونات muons وهي جسيمات أوليه دون ذرية تُشبه الالكترون، وتأتى لنا عبر الأشعة الكونية التي لا تنفك تضرب الأرض مليارات المرات في الساعة الواحدة.

يشبه أمر تصوير الهرم بالميونات بإجراء فحص دقيق للجسم عبر أجهزة الأشعة السينية، يقول أستاذ الهندسة بجامعة القاهرة «ياسر الشايب» وأحد المشاركين في الدراسة، مشيرًا –في تصريحات خاصة لـ«ساينتفك أمريكان- للعلم»- إن طريقة مسح الهرم باستخدام الأشعة الكونية تم عن طريق ثلاث طُرق مختلفة لتأكيد النتائج. مشيرًا إلى أن النتائج «كبيرة وتبشر بثورة في تقنيات مسح الأثار».

في ستينات القرن الماضي، حاول فريق بحثي أمريكي تصوير الأهرامات باستخدام الميونات، غير أن تخلف تكنولوجيات أجهزة اكتشاف الميونات في ذلك الوقت حال دون تنفيذ الأمر، حسب ما يقول وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور هاني هلال، وأحد الباحثين في الدراسة، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد بدأ في يوليو عام 2013، بموافقة من وزارة الآثار المصرية وكافة الجهات المعنية في محاولة لإعادة عمليات الرصد وإتمامها بنجاح.

لم تأت التجربة الأولى على هرم «خوفو» فقد فضلت وزارة الآثار التحقق من صحة الأدوات وموثوقيتها بتجربتها على هرم الأب –هرم سنفرو المائل بدهشور- وبالفعل، قام الفريق بعمل التجربة لمدة 4 شهور كاملة على ذلك الهرم.

جاءت النتائج مثيرة للإعجاب، ودقيقة إلى حد كبير، ومُطابقة تماماً للتصميم الداخلي –المعروف سلفًا-لهرم سنفرو المائل وهو الأمر الذي دفع الوزارات المعنية في مصر لبدء تجربة على الهرم الأكبر، وبالفعل؛ قام الفريق البحثي المصري-الفرنسي-الياباني المشترك بوضع المعدات داخل وخارج الهرم لإتمام عمليات المسح في أكتوبر من العام 2015.

تسقط الميونات على الكرة الأرضية يوميًا من الفضاء الخارجي، يستقبل الجسم البشري نحو 2 إلى 3 ملايين من الميونات يوميًا، ومن هنا جاءت فكرة الفريق الياباني، الذي قرر استخدام تلك الأشعة –كجهاز سمائي عملاق لبث الأشعة-للكشف عن الطبيعة الداخلية لتصميم الهرم.

وعلى غرار الأشعة السينية التي يُمكن أن تخترق الجسم وتسمح بتصوير العظام، يُمكن لهذه الجسيمات الأولية الحفاظ على مسار شبه خطي بينما تمر عبر مئات الأمتار من الحجارة المكونة للهرم.

وضع العلماء مجموعة من الأفلام داخل حجرة الملكة التي يبلغ حجمها 132 متر مكعب «5.51 متر *5.24 متر*4.572 متر»، تقع الحجرة في منتصف المسافة تقريبًا بين الوجهين الشمالي والجنوبي للهرم، وضع العلماء الأفلام المصنوعة من السيللوز والمطلية بأكاسيد الفضة والحساسة للميونات في جنوبي غرب الحجرة، سجلت انحرافات واتجاهات الميونات الساقطة عليها بدقة، ما جعلها تُميز الفراغات الموجودة داخل الحجارة التي شُيد بها هذا الصرح المُذهل.

صُنعّت تلك الأفلام في شركة يابانية شهيرة لصالح جامعة ناجويا، وجري شحنها إلى القاهرة، إلا أن هناك ثمة عقبات واجهت الأمر، فبمجرد تصنيع تلك الأفلام، تبدأ في استقبال الميونات من الفضاء، وبالتالي؛ تحتاج استخلاص المعلومات منها إلى تقنية عالية الجودة والكفاءة، لذا؛ وبحسب الدكتور ياسر الشايب، كانت الأفلام توضع لمدة تقترب من الشهرين فقط، تُشحن إلى المتحف المصري؛ حيث أعد الفريق غرفة خاصة لتحميضها، ثم ترسل النتائج إلى الجامعة اليابانية لعمل مسح لها على جهاز مُصمم خصيصًا لقراءة البيانات وعزل الميونات التي اكتسبتها الأفلام قبل وصولها إلى منطقة الاختبار أو غرفة الملكة.

تصف الدكتورة «مونيكا حنا» رئيس وحدة الآثار والتراث الحضاري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأسوان اكتشاف الفراغ بـ«الاكتشاف العلمي الفريد» مشيرة إلى أن المستقبل «سوف يكشف عن الكثير من المعلومات الأثرية والتاريخية باستخدام تلك التكنولوجيا».

وترى «مونيكا» في تصريحات خاصة لـ«ساينتفك أمريكان- للعلم» إن هذا الاكتشاف يُعد من أهم اكتشافات القرن الواحد والعشرين في مجال الأثار المصرية، وسوف يفتح الباب لكثير من النظريات العلمية المتعلقة بطريقة بناء الهرم وسيضيف لمعرفتنا عن العمارة والبناء في مصر القديمة بشكل كبير.

إلا أن الميزة الكبرى في ذلك الاكتشاف، هي الطريقة التي تم بها، فالتحليل باستخدام الأشعة الكونية سوف يفادي استخدام «الطرق التدميرية destructive analysis» التي تُستخدم للكشف عن طبيعة الأبنية الأثرية، على حد قول «مونيكا» والتي تشير إلى أن المستقبل سوف يطور هذه التكنولوجيات المستخدمة والتي سوف تقدر أن تحدد الفراغات المختلفة داخل الهرم بشكل أدق.