مكرم أحمد: ليس هناك أخطر من التحالف القطري الإيراني

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قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الخميس، إن دولة قطر تروج دائمًا بأن الدول الأربع المقاطعة لها تريد تدخلًا عسكريًا في أراضيها، وهذا غير صحيح، فهذه الدول في حقيقة الأمر لا تريد منها سوى الكف عن تمويل الإرهاب.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «حديث المساء»، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»: «ليس هناك أخطر من التحالف القطري الإيراني الذي يهدف إلى تمويل الإهاب»، مؤكدًا أن الدوحة تدعم الجماعات الإرهابية في مصر وسوريا والعراق وليبيا بهدف تقسيم هذه الدول.

وأكد مكرم محمد، أن ملك البحرين فاض به الكيل من سياسات قطر العدائية التي تهدف إلى تخريب الدول العربية، لافتًا أن قطر عنصر تخريب في المنطقة العربية يعمل لصالح أجندات أمريكية وإسرائيلية.