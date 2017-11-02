مكرم أحمد: حكام قطر أغفلوا أنهم عرب

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قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الخميس، إن قطر وإيران تحققان مصالحهما معا في المنطقة العربية، مؤكدًا أن حكام قطر أغفلوا أنهم عرب.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «حديث المساء»، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، أن إيران أرسلت إلى مصر طلب بتغيير نظرتها تجاه طهران، موضحًا أن مصر أكدت ووثقت عبارة «أمن مصر من أمن الخليج» في سياستها الخارجية بشكل عام، والقيادة المصرية تفهم جيدًا أهداف الرسالة الإيرانية، ولذلك ردت بشكل دبلوماسي مؤكدة تمسكها بمصالح الأشقاء العرب.

وذكر مكرم أحمد أن إيران تسعى إلى تحقيق الحلم الفارسي القديم في المنطقة العربية، وهدفها الأساسي هو الوقيعة بين مصر والدول العربية

وأوضح أحمد أن حاكم قطر، تميم بن حمد يستخدم لغة الضغيف إذا خاطب أمريكا والغرب فيما يخص المقاطعة العربية، في حين يستخدم لغة الأقوياء عندما يخاطب العرب أو يتعامل معهم، متسائلًا: «ما مصلحة قطر في تدهور الأوضاع في سوريا والعراق وليبيا؟».