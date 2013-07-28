مران برشلونة يحتفي بنيمار ويترقب وداع فابريجاس

برشلونة، (إفي): انضم اللاعبون الدوليون اليوم الى مران فريق برشلونة، بطل الدوري الإسباني، وسط حفاوة كبيرة بتواجد النجم البرازيلي نيمار، وترقب لرحيل سيسك فابريجاس الى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ووصل نيمار صباح اليوم الى المدينة الكتالونية متوجها الى منزله الجديد القريب من ملعب كامب نو، وقد أشرفت على تجهيز المسكن والدته نادين وشقيقته رافايلا، فيما توجه اللاعب برفقة مواطنه داني ألفيش الى النادي في الساعة التاسعة.

وسيخضع نجم السيليساو لبعض الفحوص الطبية، قبل أن يلتقي بزملائه الجدد بالبرسا لخوض مران في الساعة السابعة مساءا، سيحظى بتغطية اعلامية لمدة 15 دقيقة.

واستدعي للتدريب كل من فيكتور فالديس وشابي هرنانديز وجيرار بيكيه وكارليس بويول وجوردي ألبا وأندريس إنييستا وبدرو رودريجز وسيسك فابريجاس، نجوم منتخب إسبانيا الذين أنهوا عطلتهم الصيفية بعد خسارة نهائي كأس القارات امام منتخب نيمار.

ويتهيأ الفريق للوداع المحتمل لفابريجاس، مع اصرار ديفيد مويس مدرب مان يونايتد على ضمه هذا الصيف، حيث ارتفعت قيمة العرض الى 40 مليون يورو، رغم تأكيدات النادي الكتالوني على رفض بيع اللاعب.

وأغرى مويس فابريجاس بمنحه مكان ثابت في التشكيل الأساسي، بجانب ضعف الراتب الذي يجنيه في برشلونة.

ومن المنتظر أن يظهر فابريجاس امام وسائل الاعلام غدا الاثنين ليحسم مصيره سواء بالبقاء او الرحيل.

وسيقود المدرب الأرجنتيني الجديد خيراردو "تاتا" مارتينو التدريبات غدا الثلاثاء قبل سفر الفريق الى جدانسك لخوض ثالث مباراة ودية هذا الصيف أمام ليخيا البولندي.