دفعة جديدة لضباط الحربية المتخصصين.. «111 أطباء» و«75 مهندسين» و«63 مختلط» و«105 تمريض»

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بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وأسر الطلاب احتفلت القوات المسلحة بتخريج دفعات جديدة من الضباط الجامعيين بالكلية الحربية، ضمت الدفعة «111 أطباء» والدفعة «75 ب مهندسين» والدفعة «63 ب مختلط» والدفعة «105 ب رئيسات تمريض»، دفعة المشير محمد على فهمى.

وفي كلمة تهنئة للخريجين وأسرهم ألقاها اللواء أح/ مدحت النحاس، نيابة عن وزير الدفاع الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة، أكد أن انضمامهم إلى القوات المسلحة يمثل قوة جديدة تدعم مسيرتها كى يتواصل عطاء الأجيال للوطن المفدى والوفاء بالمهام والمسئوليات التى سيحملون أمانتها. وأوصاهم بمواصلة التدريب المستمر والأخذ بأسباب العلم والمعرفة والحفاظ على الأسلحة والمعدات والاستفادة من خبرات وتجارب قادتهم من أجل تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي.

بدأت مراسم الاحتفال بعرض للموسيقات العسكرية تضمن مجموعة من اللوحات والتشكيلات الجماعية والمعزوفات والأغانى الوطنية التي حملت رسائل الدعوة إلى العمل والعطاء من أجل الوطن. ثم قدمت مجموعات من طلبة الكلية الحربية من مختلف السنوات الدراسية عرضا لرياضة ركوب الدراجات الهوائية والفروسية عكست مدى ما اكتسبه الطلبة من مهارات رياضية وبدنية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لبناء الكفاءة القتالية للفرد المقاتل القادر على تنفيذ كل المهام.

وشاركت مجموعات الطلبة بالكلية الحربية طابور العرض العسكرى يتقدمهم حملة الأعلام، شارك فيه طلبة الكلية الحربية من كل السنوات الدراسية والطلبة الخريجين، والذى يعكس مدى ما يتمتع به الطلبة من انضباط عسكري.

وقام كبير معلمى الكلية الحربية بإعلان النتيجة النهائية للطلبة الخريجين، ثم أعلن نائب مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة قرار تعيين الدفعات الجديدة ومنح الأنواط لأوائل الخريجين.

وقام اللواء أح/ مدحت النحاس، مساعد وزير الدفاع، بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية الذى منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديرا لأدائهم المتميز خلال فترة دراستهم بالكلية الحربية، وردد الخريجون قَسَمَ الولاء. ثم ألقى اللواء أ ح/ جمال أبو إسماعيل، مدير الكلية الحربية، كلمة أكد فيها أن الكلية الحربية تفخر بتقديم جيل من الضباط المتخصصين بعد تدريبهم وصقل مهاراتهم ليكونوا إضافة قوية ورافدا من روافد العسكرية المصرية العريقة ودماء جديدة تزيدها قوة لحماية الوطن وصون مقدساته، مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بنظم الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية، وفقا لأحدث العلوم العسكرية.