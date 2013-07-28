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بالفيديو .. سيدات ألمانيا يتوجن ببطولة أوروبا للمرة السادسة على التوالي

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بالفيديو .. سيدات ألمانيا يتوجن ببطولة أوروبا للمرة السادسة على التوالي بالفيديو .. سيدات ألمانيا يتوجن ببطولة أوروبا للمرة السادسة على التوالي

مدريد (إفي): توج منتخب ألمانيا للسيدات اليوم ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه والسادسة على التوالي بعد تغلبه في المباراة النهائية على النرويج بهدف دون رد.

وتألقت حارسة المرمى نادين انجرير في التصدي لركلتي جزاء خلال النهائي الذي أقيم بستوكهولم، فيما أحرزت البديلة أنيا ميتاجا الهدف الوحيد. (شاهد الركلتين من هنا)

وفازت المانيا على النرويج للمرة الرابعة في نهائي بطولة أوروبا بعد لقاء مثير أمام نحو 41 ألف متفرج.

وأهدرت النرويج ركلتي جزاء (ق30 و60) عن طريق ترين رونينج وسولفيج جولدبراندسن.

وسجلت ميتاج هدف الكأس بعد أربعة دقائق فقط من نزولها بين الشوطين. (شاهد الهدف)

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فيديو اليوم السابع

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