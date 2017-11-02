"الزراعة" تطلب منح المتعثرين في دفع أقساط أراضي "هيئة التعمير" مهلة 6 أشهر

مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد:

طالبت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مذكرة رسمية للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بالموافقة على منح المتعثرين لأكثر من قسطين للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مهلة 6 أشهر لسداد مستحقات الدولة شاملة الفوائد وغرامات التأخير قبل التصرف في الأراضي المخصصة لهم.

وكشفت المذكرة، أن المتعثرين في السداد من الفئات الاجتماعية التي تعمل بمهنة الزراعة، وليس لديهم أرصدة بالبنوك للحجز عليها.

وقال مصدر مصدر مسؤل بالزراعة، إن الوزارة طلبت المهلة؛ من أجل تحصيل مبلغ وقدره 126 مليون و528 ألف و94 جنيهًا، خلال الفترة من 14 يناير2017، حتى 30 يونيو 2017 فقط، بعد تقديم العديد من الالتمسات من أصحاب تلك الأراضي.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، لمصراوي، أن العديد من أصحاب تلك الأراضي، رفعوا دعاوى قضائية ضد الهيئة؛ للمطالبة بإلغاء الغرمات أو إعادة الأراضي.

وأكد المصدر، أن الوزارة قد تمنح هؤلاء الأشخاص مهلة لا تزيد عن 6 أشهر، وقد تزيد إذا التزم المزارعون في السداد.