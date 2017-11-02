لماذا تلجأ المنتجعات السكنية إلى شركات الكهرباء الخاصة بدلا من الحكومة؟

التحرير

العلاقة المتوترة بين المواطن وشركات الكهرباء الحكومية جعلت عددا من المنتجعات السكنية الجديدة تتعامل مع شركات كهرباء خاصة تعامل المستهلك بشكل أفضل بدلا من اللجوء الى شركات الحكومة التى تلاحق المواطن لدفع الفواتير، فضلا عن الارتفاع الجنوني في الأسعار.

"مدينتي" و"الشيخ زايد" تحصلان على الكهرباء من شركات خاصة

منطقتان فقط لا تحصلان على الكهرباء من شركة شمال القاهرة، هذا ما قاله المهندس ناجي عارف رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، فالشركة التي تشمل تحت مظلتها ما يزيد على 4 ملايين مشترك بداية من العباسية وصولًا إلى العبور بالقليوبية وطريق السويس، يتم تغذيتها بالكهرباء من خلال شركة شمال القاهرة، باستثناء "منتجع النخيل" بالقاهرة الجديدة، حيث يحصل على الكهرباء من خلال شركة جلوبال.

المنطقة الثانية هي منتجع أو منطقة "مدينتي"، وتحصل على الكهرباء من خلال شركة طلعت مصطفى، حسب عارف، مشددًا على أن هذه الشركات ملتزمة ببيع الكهرباء لسكان منتجع النخيل ومدينتي بنفس الأسعار التي يحصل عليها المواطنون من شركات الكهرباء.

بعد أن ضمت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، منطقتين، انتقلنا صوب شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والمسؤولة عن تغذية الكهرباء بداية من منطقة وسط البلد وصولًا إلى المناطق الحدودية لمحافظة الجيزة.

قال المهندس إسلام محمد، عضو المكتب الفني لرئيس شركة جنوب القاهرة، إن عددا كبيرا من الكومباوندات تحصل على الكهرباء من خلال شركة خاصة، لا سيما الواقعة في نطاق منطقتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، باعتبارهما أكبر مناطق للتجمعات السكنية في نطاق محافظة الجيزة، والحيز الحغرافي للشركة.

عدادات خاصة

أضاف محمد لـ"التحرير"، أن هذه الكومباوندات، لا يوجد حصر بعددها لدى شركة الكهرباء، بينما يتم مد هذه الكومباوندات بالكهرباء من خلال شركة جلوبال، وعن طريقة حصول هذه الشركة على الكهرباء لتوصيلها دون شركة توزيع الكهرباء الحكومية، أفاد أن شركة جلوبال تحصل على الكهرباء من شركة نقل الكهرباء، من خلال عدادات تركبها شركة النقل لشركة جلوبال لتحديد قيمة استهلاكهم وكيفية حسابهم.

أشار عضو المكتب الفني لشركة جنوب القاهرة، إلى أن شركة جلوبال تحصل على الكهرباء على الجهد الفائق من خلال شركة النقل، وتقوم بخفض الجهد إلى المتوسط، ومن ثم إلى الجهد المنخفض من خلال محولات وأكشاك كهربائية مملوكة لها، حتى تتمكن من تغذية المناطق السكنية وتوصيل التيار إلى المنازل.

بدوره، قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن سعر بيع الكهرباء للقطاع المنزلي لم يختلف لأي من السكان، سواء ساكني الكومباوندات أو الأحياء الشعبية، منوها بأن أسعار بيع الكهرباء، وفقًا لأسعار الشرائح التي يتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء وتلتزم بها الوزارة، والتي تشهد تغيرا في الأسعار من حيث إعادة هيكلتها "زيادتها" في يوليو من كل عام حتى عام 2022.

الأسعار ثابتة

أضاف حمزة لـ"التحرير"، أن وزارة الكهرباء متعاقدة مع عدد من الشركات الخاصة، والتي تمد المواطنين بالكهرباء مثلها مثل شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية "الحكومية" والمملوكة للشركة القابضة للكهرباء، لافتًا إلى أن هذه الشركات وشركات التوزيع تحصل على الكهرباء من خلال شركة نقل الكهرباء.

وتعد شركة نقل الكهرباء، الشركة الوحيدة في مصر المسؤولة عن نقل الكهرباء من محطات الإنتاج إلى شركات التوزيع، أو الشركات الخاصة، حسب ما أكده المتحدث باسم الكهرباء، وتابع: إن الشركات الخاصة تحصل على الكهرباء، عقب حصولها على ترخيص بأحقية بيع الكهرباء من خلال جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كونه الجهة المسؤولة عن منح التراخيص لأي من الشركات الراغبة في بيع الكهرباء.

40 شركة خاصة تبيع الكهرباء للمواطنين

في السياق ذاته، أكد مصدر مسؤول بجهاز مرفق الكهرباء، أن المرفق مرخص لبيع الكهرباء لـ40 شركة خاصة، بخلاف ترخيص الكهرباء لـ9 شركات توزيع مملوكة للدولة ممثلة في الشركة القابضة للكهرباء، معربًا عن الأفضل في ظل الشكاوى المرتفعة من أسعار الكهرباء حاليا، الحصول على الكهرباء من شركات خاصة.

عن سبب تمييز الشركات الخاصة عن الحكومية، حسب المصدر، أكد لـ"التحرير" أن السبب هو أن أسعار الفواتير واحدة لا تتغير في المقام الأول، فكل شخص يحصل على الكهرباء على حسب استهلاكه من كلا الطرفين، وفي حالة الشكوى وتكرارها من أي من الشركات الخاصة لدى الجهاز، فهي تعرض نفسها لعدم تجديد الترخيص وسحب الرخصة، بينما في حالة الشكوى من الشركات الحكومية كما هو الحال الآن، كل ما في وسع الجهاز هو إرسال الشكاوى إلى الوزارة والشركة فقط.

آخر زيادة للأسعار

كانت آخر زيادة في أسعار فواتير الكهرباء، في شهر يوليو الماضي، حيث جاءت أسعار شرائح الاستهلاك الجديدة بالنسبة للمنازل على النحو التالي:

- الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلو وات بـ13 بدلا من 11 قرشا، بنسبة زيادة 18%.

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات بـ22 بدلا من 19 قرشا، بنسبة زيادة 15%.

- الشريحة الثالثة من 0 إلى 200 كيلو وات بـ27 بدلا من 21 قرشا، بنسبة زيادة 25.5%.

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات بـ55 بدلا من 42 قرشا، بنسبة زيادة 30%.

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات بـ75 بدلا من 55 قرشا، بنسبة زيادة 37%.

- الشريحة السادسة 651 إلى ألف كيلو وات بـ125 بدلا من 95 قرشا، بنسبة زيادة 31.5%.

- الشريحة السابعة من صفر إلى أكثر من ألف كيلو وات بـ135 بدلا من 95 قرشا، بنسبة زيادة 42%.