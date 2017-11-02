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فتاوى تبيح المتاجرة بالآثار وقوانين تحذر.. لماذا تتزايد أعمال التنقيب؟

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التحرير

على الرغم من أن القانون يجرم عملية التنقيب والمتاجرة بالآثار، فإن هناك من يتخذ من الفتاوى السلفية ذريعة للقيام بهذه الجريمة، خصوصًا أنها تقضي بعدم حرمانية بيع القطع الأثرية، وتحث المواطنين على البحث عن الآثار أسفل منازلهم، وإخراج الخمس منها زكاة مال، وذلك في ظل عدم تغليظ قوانين المتاجرة في الآثار.

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تقول غادة عجمي، عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنها ستتقدم بمشروع قانون لتغليظ عقوبة التنقيب على الآثار خلال الدورة الجديدة، مشيرة إلى أنه لا بد من أن يكون هناك وعي ومشاركة مجتمعية، للتعريف بخطورة هذه الجريمة، وأن يكون هناك تعاون مع الأجهزة التنفيذية.

وأوضحت أن هذه قضية أمن قومي، وأن القوانين الخاصة بالآثار عفى عليها الزمن، مشيرة إلى أنه لا يليق بوزير الآثار أن يكتفي بالمطالبة بتغليظ العقوبة، فهو يجلس مع المسؤولين، وكان عليه أن يتخذ خطوات لمواجهة هذه الجريمة، نحن نتحدث عن وجود من يهرب أموال وحضارة البلاد.

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كان الداعية السلفية محمد حسان قد سبق له أن أجاب عن سؤال بحكم بيع الآثار بفتوى أنه إذا كانت في أرض تملكها أو في بيت لك فهذا حقك وزرقك ساقه الله لك ولا إثم عليك، ولا حرج، وليس من حق دولة ولا مجلس ولا أي أحد أن يسلبك هذا الحق، سواء كان ذهبا أو كنزا. أما إذا كانت تلك الآثار تجسد أشخاصا فعليك أن تطمسها، لأن النبي نهى عن بيعها، ومن حرم بيعه حرم ثمنه.

وأما إن كانت هذه الآثار في أرض عامة تمتلكها الدولة فليس من حقك أن تأخذها أو تهربها أو تسرقها وتبيعها، فهذا حرام ومالها حرام.

لم تكن تلك الفتوى الوحيدة التي خرجت من المشايخ السلفية بعدم تحريم المتاجرة بالآثار، حيث خرج معظمهم لتبرير تلك الأعمال المخالفة للقانون، وقال الشيخ مصطفى العدوي أحد أبرز المشايخ السلفية، إن قوانين لا أعلم عنها شيئا، الرسول يقول إنه في الركاز الخمس، بمعنى أن يخرج زكاة بقيمة خمس ما حصل عليه من أموال جناها من عملية البيع.

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ومن جانبه اقترح الدكتور مختار الكسباني عالم الآثار الإسلامية بأن يحاكم المتهمون في تلك القضايا في محاكم خاصة، ووفقًا لقانون الآثار، ولا تكون المحاكمة في الجنايات، وضرورة أن يتم تغليظ العقوبات، متابعًا: "للأسف فإن معظم القضاة لا يحكمون بقوانين الآثار، ولا بد أن يحاسب المنقبون بجريمة الخيانة العظمى".

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن انتشار التنقيب عن الآثار بدأ منذ عام 2010 عند جماعات وعصابات تقوم بأعمال إرهابية على أساس أن الآثار من مصادر تمويل هذه الجماعات، لكن ما تمكنوا من إخراجه خارج البلاد من عمليات التنقيب نسبة أقل من 10% فقط.

وأشار إلى أن بعض المواطنين يفعلون ذلك بسبب الطمع والتفكير في الغنى السريع، وكان محمد حسان من ضمن الذين حرضوا على ذلك، وقمت بمواجهته في ذلك الوقت، وبعض الناس قتلوا أولادهم بدعوى أن المنزل مرصود، ولا بد من ذبح طفل صغير حتى يخرج الكنز.

واستطرد: "العقوبة في قانون الآثار 15 سنة مع الأشغال الشاقة، ولا بد من تغليظ هذه العقوبة، فلا أحد يتم الحكم عليه بهذه العقوبة، ولا يقضى إلا فترة قليلة ويخرج من محبسه".

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بينما ترى الدكتورة رحاب الصعيدي، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، أن قلة الرقابة وتركيز الأمن في أمور يعتقد أنها أهم من الآثار وراء ازدياد أعمال التنقيب، خلال الفترة الأخيرة، والأهالي لا يبحثون عن الآثار من تلقاء أنفسهم، وهناك عصابة تتحكم في هذه المسألة.

وأضافت في تصريحاتها لـ"التحرير"، أنني لم أر أية شخصيات تمت محاكمتهم بسبب التنقيب عن الآثار، هناك بعض المواطنين تعرضوا للحبس لأنهم أبلغوا عن شخصيات تنقب عن الآثار، فلا توجد رقابة أو آليات لتنفيذ القانون، كما أن قانون الآثار بحاجة إلى أن يكون منظما أكثر من ذلك، وأن يكون هناك تشجيع للمواطنين بتسليم الآثار.

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التحرير

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